De rebelde a crítico, así es el estilo musical de Bomba Estéreo

Un día Bomba Estéreo recibió la noticia de que una de sus canciones estaba siendo todo un éxito en México, la noticia fue sorpresiva, no se trataba de un sencillo reciente, sino de un tema que habían presentado tres años atrás. En su arribo al país lo confirmaron, según recuerdan "llegamos acá y To my love se escuchaba en tele, en la radio, era una locura" recuerda en entrevista para El Sol de México Liliana Saumet, vocalista.

Sin embargo el tiempo no pasa en vano para la banda y en esos años el crecimiento de su música fue evidente. "Ha evolucionado, es más madura líricamente, al inicio era mucho más rebelde y un poquito más crítica, ahorita es un poco más tranquila, las letras hablan de cosas más internas", explica Li, como le llaman de cariño.

La agrupación, conformada por Li y Simón Mejía, lanzó su primer material en el 2006, bajo una inquietud musical de expresar un concepto con el que pudieran expresar sus raíces. Ellos mismos definen su sonido como "electrónico con la música afroindígena colombiana".

"Eso es lo que somos, es la música que nos salió hacer, de donde venimos, de nuestras regiones, es la que nos gusta, es una forma natural y tiene que ver mucho con el ritual, porque lo que los afros y los indígenas hacían con su música era un ritual para estar bien, felices, libres y eso es lo que hace que la música sea Bomba y se va a mantener", asegura Li.

Li y Simón están visiblemente cansados de haber grabado por horas, están en México para formar parte de una campaña promocional del Whisky Buchanan's , acaban de tener una presentación en España y se preparan para otra en EU, sin embargo lo que resta del año se concentrarán en hacer un nuevo disco.

"Es un proceso, como cuando tienes hijos y no sabes cómo se van a llamar hasta que le ves la cara, eso toma tiempo, hoy en día todo esta muy comprimido y uno quiere todo más rápido, pero todo requiere un poco más de tiempo para saber a donde va", dice Simón.

Sin embargo, Li está convencida de que será un trabajo que mostrará su evolución musical y una sinceridad especial. "Tiene una responsabilidad lírica muy importante, será un disco que va a ser muy liberador", señala.

A ellos les ha tocado ser parte del boom que actualmente vive la música en español y desde su perspectiva, "ha sido un proceso que viene de ya muchos años, todo lo que está pasando en mi país y en países de latinoamérica no eran lo mismo hace diez años cantar en español que ahora, como que ahora el oído extranjero esta mas abierto, el mundo se latinizó un poco y no lo hizo un artista, sino muchos desde Shakira, hasta lo que esta sucediendo ahorita", asegura Li.

Además han demostrado un interés en promover un mensaje en pro del medio ambiente por medio del apoyo a mujeres indígenas a través de la campaña en redes #Defendamosuvoz.

