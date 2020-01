Deadtectives, una de las primeras apuestas del sello Particular Crowd

MIAMI. Hace tres años que el equipo de Turner Latin America comenzó a planear el proyecto Particular Crowd, un sello dedicado a producir películas que tendrían salida en sus canales TNT y Space, así como en cines comerciales de México como Cinépolis.

La idea de este proyecto, explica Tomas Yankelevich, surgió ante la falta de películas producidas para presentarse en televisión y que a su vez tuvieran un nivel de calidad que pudieran exhibirse en las salas.

“Sentí que había un cine que poco a poco fue desapareciendo. Las grandes productoras están haciendo blockbusters (éxitos de taquillas), pero todos los presupuestos se centran en cinco o 10 películas y el resto ya no representan un negocio a nivel cinematográfico”, comentó Yankelevich, EVP y director de contenido de Entretenimiento General de Turner Latin America, en un encuentro con medios latinoamericanos.

Particular Crowd fue lanzado oficialmente ayer en el hotel Eden Roc, en Miami Beach, donde se mostraron imágenes de algunas de las 90 producciones que se tienen planeadas para este año. Entre ellas destacan cintas que ya han sido realizadas con talentos latinoamericanos como es el caso de Deadtectives, con la actuación de José María de Tavira o Into the Dark, dirigida por la mexicana Gigi Saúl Guerrero.

Aunque son producciones hechas en Latinoamérica, sus contenidos se desarrollan en idioma inglés debido a que en esta región “no hay nadie produciendo en inglés, así es que esta era la manera de seguir dándole valor agregado a nuestra audiencia”, además de ampliar la capacidad para que estas historias tengan mayor alcance, explica Yankelevich.

El surgimiento de Particular Crowd también responde a los cambios que se viven en la industria cinematográfica ahora, ya que canales como TNT o Space adquirían contenidos de grandes productoras que ahora se están quedando con sus contenidos para presentarlos de manera exclusiva en sus plataformas digitales, dejando de lado ventanas como la televisión lineal.

“Originalmente queríamos tener títulos de películas que convivieran con los blockbusters, con el miedo de que en algún momento el resto de las grandes productoras decidieran quedarse con su propio contenido. Años atrás nadie se imaginaba eso, todo mundo vendía sus contenidos. Ahora queremos tener más contenido y darle cierta exclusividad a nuestra audiencia”.