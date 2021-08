Debi Nova se prepara para participar en un proyecto de surfismo

Desde que era niña la cantante Debi Nova ha sido gran aficionada del surf, por lo que cuando llegó a sus manos la propuesta de componer la música de una próxima serie animada sobre esa temática, se sintió muy conectada con la idea. Este proyecto, que espera arrancar en 2022, será transmitido en Estados Unidos, y es para ella la primera oportunidad de musicalizar una serie.

“Son dibujos animados que cuentan la historia de una surfista que vive en Los Ángeles. Yo he surfeado toda mi vida. Ha sido muy bonito ver cómo la vida me entrega proyectos que son muy cercanos a mi corazón y me rodean de gente que admiro mucho”, comentó en entrevista para El Sol de México.

Previamente, la artista ya había colaborado en temas para comerciales y películas como Los inventores y Hombre de fe, y reveló que para ella resulta más sencillo componer para este tipo de propuestas.

“Me divierte mucho escribir para proyectos que no son míos, porque cuando son canciones de un álbum propio siento mucha presión de que los temas sean honestos e identifiquen mucho el momento en el que me encuentro, pero cuando es para algo externo, escribo para eso, y a veces me queda más fácil porque ya me dan la trama”.

Recientemente, Debi fue nombrada como artista Equal en la plataforma Spotify, un proyecto que busca dar más visibilidad a las mujeres en la música. Al respecto, celebró que las plataformas contribuyan para que sus propios algoritmos muestren la misma cantidad de resultados de cantantes femeninas y masculinos, y así impactar la mentalidad del consumidor.

La intérprete reveló que anteriormente no incluía a tantas mujeres en sus procesos de producción, pero fue a raíz de un tuit que una fan le escribió el año pasado, que revirtió esa situación.

“Desde ese momento me di a la tarea de buscar camarógrafas y editoras, de hecho, todo el proyecto de 3:33 (disco que presentó en 2020) se hace solamente con mujeres, que además son excelentes en lo que hacen”, mencionó.

Actualmente, la costarricense presenta su primer álbum en vivo, titulado En vivo desde el Teatro Nacional de Costa Rica, el cual fue grabado en febrero del 2020 durante un concierto, y su proceso de postproducción fue realizado por una mujer.

“Es la primera vez en 20 años de carrera que trabajo con una ingeniera de sonido, y no puedo creerlo, ellas representan un dos por ciento de la industria, es muy poquito. Me da felicidad rodearme de colegas tan talentosas, y de ahora en adelante esa va a ser la línea, démonos la mano y sigamos adelante con eso”, concluyó.