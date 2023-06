Declaran a Danny Masterson, de "That 70’s Show", culpable de violación

El actor estadounidense que interpreta a Steven Hyde en el famoso show "That 70’s Show", Danny Masterson fue detenido este miércoles luego de que un jurado de Los Ángeles lo declarara culpable en dos de los tres delitos que se le imputaron anteriormente.

Materson estuvo involucrado en escándalos por supuesta violación desde 2017, incluso Netflix decidió sacarlo de la serie "The Ranch", que protagonizaba junto a Ashton Kutcher, eliminando de forma definitiva su personaje, luego de que se le incolucrara en dichas acusaciones.

Ante este hecho, Danny declaró a CNN que se encontraba muy decepcionado por la decisión de la plataforma de streaming.

Por el juicio de este miércoles en el que se declaró culpable al actor de 47 años, por violar a dos mujeres en 2001 y 2003, un fiscal de distrito de Los Ángeles indicó que respetaba la decisión del jurado pese a que la posible condena de 30 años sólo corresponde a dos de los tres delitos de los que se le acusó.

"Queremos expresar nuestra gratitud hacia las tres mujeres que se presentaron y compartieron valientemente sus experiencias. Su valentía y fortaleza han sido una inspiración para todos nosotros", dijo.

Materson es miembro de Cienciología, una iglesia fundada en 1950 que es considerada en varios países como una secta, dos de las víctimas formaban parte de ella, durante sus declaraciones aseguraron que las autoridades de la iglesia las instruyeron para no presentar cargos contra el actor.

Incluso la actríz Leah Remini, quien formó parte de dicha iglesia, estuvo al tanto del juicio y este miércoles a través de Twitter, luego de que se declaró culpable al actor, indicó que "los dos veredictos de culpabilidad en el juicio por violación del célebre cienciólogo Danny Masterson son un alivio. Las mujeres que sobrevivieron a la depredación de Danny Masterson son heroínas".

Del mismo modo, dedicó unas palabras a la presunta víctima que si bien, presentó una denuncia por violación, las autoridades no lograron culparlo por ese cargo.

"Se que Danny te violó; se que la Cienciología trató de destruirte. Sin embargo, este caso no hubiera seguido adelante y hubiera resultado en dos veredictos de culpabilidad si no fuera por ti. Lamento que no lo hicieras recibir un veredicto de culpabilidad de sus cargos; te lo merecias pero nunca olvides que no se habría hecho justicia si no fuera por ti", añadió.

Masterson se dio a conocer en la pantalla chica como Steven Hyde en "That 70’s Show", un programa que se emitióen Fox desde 1998 hasta 200 y tuvo ocho temporadas. El show era co-protagonizado por la actriz Mila Kunis, y otras celebridades como Ashton Kutcher, Laura Prepon, Topher Grace y Wilmer Valderrama.