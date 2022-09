Dedican premiación a víctimas de desastres naturales

En su edición número 29, Los Premios Billboard hicieron un llamado a la solidaridad para todos los latinos afectados por los desastres naturales, tanto en México con los recientes temblores, así como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y el estado de Florida, en Estados Unidos por los estragos de los huracanes Fiona e Ian, respectivamente.

Desde el inicio, los conductores Jaime Camil y Kate del Castillo dedicaron el evento a las víctimas; el público presente hizo retumbar el Watsco Center de la ciudad de Miami, donde se llevó a cabo el show, con muchos aplausos.

En diferentes discursos, las muestras de apoyo se hicieron presentes como en el caso del boricua Rauw Alejandro, quien ganó en la categoría de Canción Latin Pop del Año por “Todo de ti”.

Por otro lado, respecto a la premiación, Grupo Firme se posicionó como uno de los más populares de la noche, al recibir dos premios Billboard en las categorías de Artista del Año, Dúo o Grupo y Canción Regional Mexicana del Año por el tema “Ya Supérame”.

“¡Qué emoción! Muchas gracias por… es que estoy muy emocionado. Es un logro muy grande, mucho respeto a mis amigos que estuvieron compitiendo, quiero agradecer a Maluma por la canción ‘Cada quién’, mi amigo Carín por ‘El Tóxico’, a todos, muchas gracias, ¡nos ganamos ya dos Billboard!”, afirmó el vocalista Eduin Caz sobre el entarimado.

El discurso de agradecimiento que más sobresalió en la noche fue el de Farruko, quien ganó en la categoría de Canción Latin Rhythm del Año por el tema “Pepas” y que se unió al llamado a la población para solidarizarse con los afectados por los huracanes.

“No vengo a recoger la estatuilla, vengo a aprovechar este espacio para decirte que a veces somos tan buenos como lo último que hacemos, si yo perdiera la vida o me diera una enfermedad, lo último que se iba a decir de mí era: ‘ese es Farruko el de ‘Pepas’’, pero hoy en día he cambiado mi vida, soy una persona imperfecta, igual que todos ustedes, un pecador, no me vendo más santo que nadie, pero ¿saben algo?, si me muero hoy, Dios no lo permita, se van a llevar una mejor versión mía.

“No estoy aquí para dar un mensaje religioso ni invitarlos a la iglesia, estoy aquí para decirles que tengamos más empatía, que seamos mejores seres humanos, que busquemos una mejor relación con nuestro creador cada día porque mientras celebramos unos premios, hay gente en Cuba o en Puerto Rico que, lo poquito que tenían lo perdieron, hay gente de Florida que no tiene dónde dormir”, expresó el cantante.

A lo largo de la noche, también se entregaron estatuillas especiales. Raphael, por ejemplo, se llevó el Premio a la Trayectoria Artística, tras cumplir más de seis décadas dentro de la música; Christina Aguilera fue reconocida con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, tras interpretar el tema “La Reina” y José Feliciano recibió el Premio Leyenda.

Por otro lado estuvo Chayanne, quien además de cantar su nuevo sencillo “Como tú y yo”, fue galardonado con el Premio Icono.

“Agradezco a mi familia por esa fuerza y amor tan grande, son el motor para hacer las cosas que hago día con día, por lo que me entrego al 100 por ciento”, aseguró el puertorriqueño.

Quien no contuvo las lágrimas fue el reguetonero Nicky Jam, que recibió el Premio Salón de la Fama, entregado por su papá. Al momento de verse en el escenario, ambos corrieron a abrazarse y, con la voz un poco cortada, el intérprete agradeció.

“Gracias a Billboard por traer a mi papá conmigo, tanto trabajo que tenemos luego no podemos compartir con la familia, quiero darle las gracias a toda la gente que me ayudó para llegar hasta donde estoy, nunca hice esto solo, gracias a todos, a mi padre, a quienes me prestaron dinero, un apartamento, a papa Dios, a los exponentes de reguetón de la vieja escuela que ayudaron a que hoy existan muchos nuevos artistas. “Gracias a lo que yo trabajé hace 28 años, tocando puertas, hoy existe un J Balvin, un Rauw Alejandro, un Bad Bunny. Estoy feliz porque son 28 años y sigo haciendo música, agradezco mucho a mi viejo por enseñarme valores, sobre todo la humildad, ¡gracias!”, comentó el cantante, quien aprovechó la ocasión para presentar su nuevo sencillo “Sin novia”.

Dos estrenos de canciones en la noche estuvieron a cargo de Maluma, con “Junio” y Camilo que interpretó “Aeropuerto”, tema que será oficial en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Las presentaciones que destacaron fueron “Cumbia del Corazón”, colaboración entre Los Ángeles Azules y Carlos Vives; “La Bachata”, de Manuel Turizo; Tini con “Carne y Hueso”; Elvis Crespo con “Suavemente” y los galardonados Grupo Firme y Camilo con “Alaska”.





LOS PREMIADOS DE LA NOCHE





Artista del Año Dúo o Grupo

Grupo Firme





Canción Latin Rhythm del Año

Pepas.-Farruko





Artista del Año Dúo o Grupo

Eslabón Armado





Colaboración Vocal del Año

Mamiii- Becky G y Karol G





Premio Icono

Chayanne





Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

Christina Aguilera





Artista del Año Debut

Iván Cornejo





Canción Latin Pop del Año

Todo de ti-Rauw Alejandro





Canción Regional Mexicana del Año

Ya supérame- Grupo Firme