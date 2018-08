Deep Durple celebra 50 años con gira

El amor de Deep Purple por México es evidente. No sólo porque este año la banda habrá visitado nuestro país en dos ocasiones, con dos giras distintas, sino porque ahora que se embarcan en su tour The long goodbye, realizarán un documental que registre los 10 conciertos que ofrecerán en noviembre.



“Para nosotros resulta una gran sorpresa tanto como para ustedes”, reaccionó la banda durante una conferencia vía skype con prensa mexicana. Se trata de un proyecto que tendrá como invitado a Eddie Trunk, uno de los periodistas especializados en rock más respetados de la escena.

Deep Purple regresará a México este año después de presentarse en el Hell & Heaven el pasado mes de mayo. Su gira comenzará el 3 de noviembre en Tijuana, luego viajará a Chihuahua (7), Monterrey (9), San Luis Potosí (11), León (13) y Guadalajara (15), para continuar con el magno concierto en la Arena Ciudad de México, en la capital del país, el 17 de noviembre. Posteriormente continuarán en Mérida (21) y concluirán con dos shows más en Cancún (23 y 24).

“Los fans mexicanos son de los mejores en el mundo. No hay diferencia entre audiencias excepto el lenguaje. Nosotros queremos hacer lo mejor que podamos en estos conciertos, así de simple. El público mexicano es especial… y sus margaritas son bastante buenas también”, bromearon Ian Gillian, Ian Paice y Roger Glover desde un hotel en Michigan.

Aunque dicen que no hay expectativas para sus shows, los miembros de Deep Purple pueden adelantan que sus fans pasarán una noche única con estos conciertos, los de mayor duración en su carrera. “Hay elementos del set que son base, pero cada noche cambia por la improvisación de cada uno de nosotros. Aunque claro, se trata de mantener a todos felices, incluyendo a la banda, sin olvidar que cada noche es un público diferente”, señalan.

Contrario a lo que muchos piensan, The long goodbye, el tour con el que promocionan Infinite, su vigésimo álbum de estudio, no es precisamente una gira de despedida. Por lo menos no ahora, pues la banda se sumergirá en estos conciertos alrededor del mundo por lo menos tres o cuatro años.

“Sabemos que esto no durará siempre, pero esperamos seguir haciendo esto al menos otros 15 años”, comentaron los miembros de esta banda que este 2018 celebran medio siglo de existencia.