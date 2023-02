Def Leppard y Mötley Crüe celebran fiesta de rock en el Foro Sol

El rock y el glam de los ochenta se apoderó del Foro Sol esta noche, con la presencia de Def Leppard y Mötley Crüe, quienes reunieron a 60 mil asistentes en el recinto.

Los origunarios de Sheffield, Reino Unido, fueron los primeros en tomar el escenario, arrancando con éxitos como "Take what you want", "Let's get rocked" y "Animal".

"Qué gusto verlos y estar aquí. Es un gusto estar aquí. ¿Qué tenemos a continuación? Vamos a viajar hasta 1983", dijo Joe Elliott (el vocalista) antes de cantar "Foolin'".

Con algunos de sus videos de fondo, de presentaciones anteriores y juegos de luces de colores, la agrupación continuó con temas como "Armageddon it", "Promises", "This guitar" y "Love bites", que fue una de las más coreadas de la noche.

"Cómo saben hubo una pandemia que nos impidió movernos a muchos lados, pero ya estamos aquí. Lo bueno de ese encierro es que nos permitió grabar un álbum llamando "Diamond star halos", vamos a tocarles una canción de ahí que se llama "Kick"".

Un impresionante solo al final de "Switch 625" dejó al público con la euforia al máximo, y listo para cantar a todo pulmón "Hysteria" y "Pour some sugar on me", dos de los mayores éxitos de la banda.

Def Leppard finalizó su participación después de hora y media, con "Rock of ages" y "Photograph", la cual estuvo ambientada con fotos de ellos a lo largo de su carrera, y algunas de sus fans.

"Nos vemos la próxima vez. Y déjenme decirles, sí habrá una próxima vez. Háganos un favor, no nos olviden. Nosotros no los olvidaremos. ¡Adiós! ¡Muchas gracias!", dijo Joe antes de despedirse.

El futuro es suyo

El público tuvo menos de una hora para descansar la garganta, pues a las 22:18 horas Mötley Crüe hizo su aparición en el escenario.

Una transmisión de noticias, que anunciaba una interrupción en las comunicaciones, dejando a la música como única forma de comunicación durante las siguientes dos horas, dio inicio a la presentación de los californianos.

"Wild side" y "Shout at the devil" fueron las primeras del show. "Hola México. ¿Qué les parece una canción del primer álbum? ¿Les gusta esa mierda vieja?", dijo el vocalista, Vince Neil, antes de cantar "Too fast".

Dos bailarinas, cuyo vestuario dejaba poco a la imaginación y quienes en algunos temas los apoyaban con los coros, bailaron al ritmo de temas como "Don't go away", "Look that kill" y "The dirt", ésta última perteneciente a la cinta homónima que cuenta la historia de la banda.

Nikki Sixx (el bajista) emocionó a todos al tomar la bandera de México en sus manos. "¿Qué se le dice a alguien que amas y no has visto en mucho tiempo? Los amamos México, y no los hemos visto en diez años", expresó el músico.

Enseguida tocó turno al guitarrista John 5 de lucirse, con un solo, que sirvió como introducción para un medley confirmado por temas como "Smokin'", "Helter sketer" y "Blitzkrieg bop".

"Miren a estos hijos de perra. Qué demonios. ¿Dónde está el tequila? ¿Dónde está la cerveza?", grito el ex esposo de Pamela Anderson, Tommy Lee. "Tengo un amigo de la Ciudad de México, y me enseñó a decirles algo lindo en español: chupa mi ver$#@".

El último bloque estuvo compuesto por éxitos como "Dr. Feel good", "Same ol' situation", "Girls, girls, girls", "Primal scream" y "Kickstart my heart".