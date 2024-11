Dei V pasó de las duelas de basquebol a escribir reguetón para las mujeres

Dei V tenía tan sólo 20 años cuando comenzó a escribir canciones, en ese momento no sabía que su camino de vida estaría en la música. Sus primeros pasos los dio a través de un amigo, quién le pidió algunas letras.

El puertorriqueño descubrió que tenía talento para la composición, y empezó a aprender más sobre música. “Es como un don que me dio papá Dios, me enamoré de ella cuando viví en Nueva York”, narró en entrevista con El Sol de México.

Fue después de una lesión de rodilla que le impidió seguir jugando básquetbol, cuando se mudó a Nueva York y encontró el tiempo para explorar su talento. “En mi tiempo libre me ponía a escribir y a escuchar música. Allá fui a mi primer estudio para grabar mi primera canción”, recuerda.

Así dio vida a éxitos como “Hustlin”, “Sé lo que quieres” y “Quieren ser yo”. El intérprete, quien recientemente lanzó su primer disco “Quién es Dei V?”, recuerda la primera vez que entró al estudio como una experiencia emocionante, y en la cual dejó ir su creatividad.

En estos primeros pasos en la composición asegura que sentía mucha libertad creativa, e incluso confiesa que le resultaba más fácil hacer nueva música, sin preocuparse por lo que opinen sobre su trabajo.

“No tenía esa preocupación de qué van a decir los fanáticos, porque yo estaba cantando para mí, y hacía la música así a lo loco, pero ya dio otra vuelta, a mí me salían cosas antes que ahora no me salen”, contó el reguetonero, quien se presentó en el segundo día del Flow Fest.

El cantante, quien actualmente cuenta con 13.1 millones de escuchas mensuales en Spotify y 571 mil suscriptores en YouTube, asegura que tiene en mente a su público femenino para seguir haciendo nueva música.

“Las mujeres son las que me han llevado a otro nivel, obviamente no a todas les gusta, tú sabes… la música un poco fuerte. Pero trato de tener ese balance de soltar música un poco limpia, luego un poco más sucia, para que todo el mundo se identifique, pero mi enfoque son las mujeres”.

Rescata un sueño de infancia

Además de la música, David (su nombre real) acaba de adquirir una panadería en su natal Carolina, Puerto Rico. Detalla que se trata de un establecimiento que conocía desde pequeño, y ahora tiene planes de darle un nuevo enfoque.

“Es algo especial porque queda ahí donde me crié”, cuenta. “Voy a tratar de hacerlo bien, distinto. La panadería se llamaba “El Yunque”, que es algo bien bien famoso de ahí de ese pueblo, pero decidí cambiarle el nombre para abrirlo en otras ciudades, se va a llamar Flavor Bakery”.

Feliz de presentarse en el Flow Fest

Dei V se presentó ayer en el Flow Fest, un escenario que representa mucho para él, debido a la importancia de este festival en la escena mexicana.

Se trata del primer evento dedicado cien por ciento al reguetón, y que en su edición pasada convocó a cerca de 200 mil personas. ‘Es grande para mí, porque escuché que es de los más grandes en Latinoamérica”, dijo al respecto.

“Es el más grande, recibió a 80 mil personas (por día) el año pasado, eso es algo que uno nunca imagina. Estoy emocionado y contento, es mi primera vez aquí en Ciudad México”, finalizó.