¿Deja Cañaveral? Emir Pabón se une al género urbano

Después de tener una amplia trayectoria con el grupo Cañaveral, el cantante Emir Pabón ha decidido entrar al género urbano con su nuevo proyecto como solista. En entrevista con El Sol de México, el cantante nos platicó más sobre esta nueva etapa musical.

Echa Pa’lante es el tema con el que el músico muestra esta nueva etapa como solista, en la cual experimentará con varios sonidos. “Más que incursionar en el género urbano se dio que esta canción se perfilara por ese género, es un tema de esperanza, de bailar, de transmitir un mensaje positivo a la sociedad”, explicó.

El tema, a pesar de ser urbano, sigue conservando las raíces del músico, como lo es la cumbia, por lo que se hace una combinación de ritmos a la cual Emir ha nombrado como género “tropic-urbano, ésta es una fusión muy interesante, entre lo latino, lo urbano y lo tropical, pero más que el género es el mensaje que quiero transmitir”, expresó.

El cantante confirmó que esta canción es el preámbulo de lo que será su disco como solista, el cual estará enfocado en el género tropic-urbano. “Ya se está trabajando en las demás canciones. Este tema sería el primer sencillo, la idea es hacer un disco muy vanguardista, muy interesante, que sea con un mensaje familiar, social, que realmente llegue al corazón de toda la gente que lo escuche”, pronunció.

El artista mencionó que esta nueva etapa no le da miedo sino que lo motiva a seguir inventando cosas nuevas. “Siempre que me involucro en cosas creativas, como es el caso de Cañaveral, nunca me da miedo, me encanta estar creando, porque a final de cuentas eso es lo que quiere la sociedad artísticamente, ver como vas sacando propuestas innovadoras”.

Foto: Universal Music

Emir expresó que no dejará al grupo Cañaveral por este nuevo proyecto, sino que trabajará a la par con él. “Vamos a seguir trabajando muy fuerte con Cañaveral, ahorita tenemos muchas giras al extranjero, en las cuales seguiremos transmitiendo nuestra música al público, para darles momentos de alegría y esperanza”, mencionó.

También manifestó su alegría que le da poder compartir el escenario con su papá y abrió la posibilidad de incluirlo en alguno de los temas de su proyecto solista. “Es una bendición poder subirme al escenario con mi padre, él siempre ha estado de la mano conmigo, si las cosas se dan estaría muy bonito que saliera conmigo en un video, estaría interesante”, dijo.

Finalmente reveló que el nombre de la canción es su mantra. “Echa Pa’lante es mi filosofía de vida porque todos los seres humanos debemos tener eso en la cabeza, que es siempre seguir adelante”, finalizó.