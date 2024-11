Del Corona Capital al Flow Fest: los festivales musicales de noviembre en CDMX

El mes de noviembre estará lleno de música para los amantes de los festivales y los conciertos, pues la Ciudad de México recibirá a grandes figuras como Paul McCartney, Green Day, Toto, Rauw Alejandro, Shawn Mendez, Jack White y Jungle.

Los tres eventos programados para este mes concluyen una agenda confirmada de casi diez festivales de distintos géneros, que se llevaron a cabo durante el 2024 en la capital, reuniendo a fans de distintos géneros musicales.

El primero en la lista es la nueva edición del Corona Capital, que este año cuenta con la participación de Green Day, Paul McCartney, Toto, Shawn Mendez, Zedd, Melanie Martínez, New Order, Jack White y Empire Of The Sun como headliners.

Este show marca un hecho histórico para la escena, ya que es la primera vez que el ex Beatle -quien también celebrará conciertos en solitario los días 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP- se presenta en un festival en Latinoamérica.

Por su parte, la agrupación Toto celebró en sus redes sociales su participación en este line up: “No podemos estar más emocionados de compartirles que vamos a estar en el Corona Capital este 15 de noviembre”, escribieron en Instagram.

La cita será los días 15, 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Aún hay boletos a la venta, con precios a partir de los 5 mil 477 pesos para el abono general de tres días.

Perreo pa' los nenes

Para los amantes del perreo, el Flow Fest regresa con su séptima edición, los días 23 y 24 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los headliners de este año serán Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Arcángel, Reels B y Chencho Corleone.

Los fans también podrán disfrutar de reguetón mexicano, con la presencia de El Malilla, Dani Flow, El Bogueto, Yeri Mua, Óscar Maydon, Yoss Bones, Dan García, Alan Dazmel y El Gudi.

En una entrevista otorgada a El Sol de México durante el evento de develación del cartel, El Bogueto agradeció que los organizadores lo volvieran a invitar, después del éxito del año pasado.

“Es un logro muy importante para mí, ya que el año pasado estuve en un horario un poco complicado, pero no fue impedimento para que eso se llenara y romperla. Este año que me volvieran a contemplar y mejorarme el horario, acomodarme bien, lo valoro”.

Los boletos siguen a la venta, con precios a partir de los tres mil 210 pesos para el abono de dos días, y mil 650 para un solo día. Se pueden conseguir en su página web.

Nace un nuevo festival

Coincidiendo con el arranque del Flow Fest, el 23 de noviembre se celebrará la primera edición del SimiFest, una iniciativa de la cadena de farmacias, que reunirá a Jungle, Anderson .Paak and The Three Nationals, Ely Guerra, Motel, Technicolor Fabrics y Ruzzi en el Parque Bicentenario. Los boletos cuestan mil 645 pesos.

El bajo precio de este festival fue celebrado por los internautas en Instagram, ya que aplaudieron el hecho de tener un cartel con artistas mexicanos e internacionales, que costara menos de dos mil pesos.

Se pueden adquirir por el sistema Ticketmaster, por un precio de mil 645 pesos con 75 centavos, con un máximo de ocho entradas por persona.

Además de estos festivales, se presentarán otros artistas en concierto como Iron Maiden (Estadio GNP, 20 de noviembre), Grupo Frontera (Palacio de los Deportes, 15 de noviembre), Residente (7 de noviembre, Palacio de los Deportes) y Belanova (Palacio de los Deportes, 27 de noviembre).