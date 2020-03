Del reguetón al cine, J Balvin alista su debut en pantalla grande

J Balvin soñaba convertirse en el artista más escuchado del mundo, presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, ganar un Grammy y abrir la puerta de la música latina en el mundo. Desde hace dos años, el colombiano ha cumplido cada una de estas metas y ahora está próximo a lograr una más: hacer su debut en la pantalla grande.

El cantante compartió que prepara su primera aparición en cine, con un largometraje que mostrará su vida lejos de los reflectores y la fama: “Van a conocer mucho de José (su nombre real), parte de mi intimidad que nunca muestro, de mi historia. Es un proyecto que va a salir pronto; no sé quién lo vaya a comprar, pero ya grabamos. Es un documental, pero se puede contar como una película”, bromeó el artista que fue entrevistado cuando visitó para participar en los Spotify Awards.

Desde el lanzamiento de Mi gente, en junio de 2017, J Balvin se ha convertido en el latino más escuchado de Spotify. Su tema La canción, a dueto con Bad Bunny, suma más de 450 millones de reproducciones, mientras que Ritmo, en colaboración con The Black Eyed Peas, alcanza los 411 millones de escuchas.

Hace dos años que J Balvin alcanzó el puesto número uno como el artista más escuchado en el mundo. Ahora, el intérprete aparece en la quinta posición, sólo detrás de Justin Bieber, Ed Sheeran, The Weekend, y Billie Eilish. Pero “la demografía sigue creciendo”, por ello es que espera regresar pronto a la máxima posición y seguir cumpliendo otros objetivos que tiene pendientes.

“Esos son los retos. Hay que volver otra vez al número uno del cantante más escuchado, también volver a ser el artista más visto en YouTube, seguir culturizando. También quiero estar en Saturday Night Live, tener un sketch especial”, dice el músico, quien hace un año se convirtió en el primer reguetonero en actuar en el programa conducido por Jimmy Fallon.

“¿Tener un medio tiempo del Super Bowl protagonizado por J Balvin?”, se le pregunta a unas semanas de haber compartido escenario con Jennifer Lopez, Shakira y Bad Bunny. “Eso puede ser en unos cuatro, cinco años; cuando sea el momento lo vamos a lograr. Ya está demostrado que sí se puede”, dice con toda tranquilidad detrás de unos ostentosos lentes oscuros que ocultan su cansancio después de atender a medios de comunicación y fans durante más de cinco horas.

Fotos: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

Para lograr todo esto, el cantante lanza hoy Colores, su sexto álbum en solitario. Un material conceptual que “puede sonar simple pero no es así, porque nadie había logrado que cada canción sea un color. Es un proyecto audiovisual basado en J Balvin, porque no es un álbum de colaboraciones, prácticamente de diez canciones sólo dos cuentan con una participación especial que además no son nada tradicionales”.

Este álbum busca “volver como a esos videos de Michael Jackson, con un presupuesto muy alto, pero también un concepto muy claro”. Para ello es que en la realización de los audiovisuales de Blanco, Morado, Rojo y Amarillo ha trabajado con el director Collin Tilley y el director de arte Takashi Murakami, quien además estuvo a cargo del diseño de la portada del disco.

“Es todo un concepto en letras, en flows. Tampoco hay que ser muy raro porque lo muy raro asusta, pero sí es un poco de lo que ya conocen con algo más refrescado, eso es lo cool. No se trata de salirse mucho porque la idea es que la gente pase un buen momento, que lo disfruten”, afirma.

Continuará dupla con Bad Bunny

Uno de sus “hermanos” más cercanos en la música ha sido el puertorriqueño Bad Bunny, con quien ha trabajado en canciones como Si tu novio te deja sola o I like it, tema de Cardi Bi que llegó al número uno en la lista de Billboard en 2018.

Gracias a este éxito, el colombiano lanzó de manera sorpresiva Oasis, un disco en colaboración con Bad Bunny. El material, cuyos sencillos Qué pretendes y La canción fueron rápidamente un éxito, entró al top ten de la lista internacional de Billboard y Rolling Stone y fue certificado en Estados Unidos con un doble Disco de Platino por más de 120 mil copias vendidas.

Pero no todo quedará ahí, “hay canciones guardadas del álbum”, asegura el colombiano, por lo que espera que en los próximos meses pueda lanzarse otro material en donde ambos músicos compartan temas originales e incluso realizar algunos conciertos en conjunto.

“Hay que hacer una segunda parte de Oasis, yo también lo quiero. Además va a haber una presentación cerca de México, no sé si en la frontera pero habrá un show de Oasis pronto”, aseguró.