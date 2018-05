Demi Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017, alza la voz en casos de violencia contra la mujer

Demi Leigh Nel-Peters Miss Universo 2017 en su visita a México habló sobre el empoderamiento de las mujeres, y dejó en claro que para enfrentar la violencia de género es necesario alzar la voz.



¿Qué opinas de los nuevos formatos de los concursos de belleza, como son los realities?

Los nuevos formatos son como una evolución en los certámenes como Miss Universo, las concursantes no sólo son hermosas son versátiles hay modelos, hay mujeres de negocios y representantes de diversas áreas. La belleza es mucho más. México ha estado haciendo un buen papel tiene dos hermosas ganadoras de Miss Universo.

¿En qué estás enfocando las acciones de tu reinado?

No sé si ustedes están familiarizados con una experiencia traumatizante. Yo pasé por una de ellas. Fui objeto de secuestro en Sudáfrica, después de esto, me he dado cuenta que la realidad para cada una de nosotras es muy diferente. Debemos defendernos con habilidades propias, la violencia contra las mujeres es una realidad, cómo solucionamos esto es la parte que me toca a mí compartir. Este año estoy trabajando con niños y mujeres con VIH en diferentes organizaciones, mi trabajo es crear conciencia entre todos.

¿Estás de acuerdo que este tipo de concursos colocan a la mujer como objeto?

Cuando era niña me impactó el ver que las mujeres están mejor preparadas, que estudian y que pueden ser mujeres exitosas. Como Miss Universo a mí me tocó estar en una plataforma maravillosa en la cual hubo 93 participantes en Miami, la conexión de hacernos amigas fue fenomenal, participar nos hizo comprender que somos mujeres inquebrantables, somos fuertes y estamos juntas.

¿Qué opinas de utilizar esta plataforma para hablar sobre temas como los femicidios?

Nosotros podemos cambiar las situaciones que pasan a las mujeres en otras todas partes del mundo. Hay organizaciones contra el crimen como sucede en Sudáfrica y esto habla de la realidad que viven las mujeres. Esta situación es triste y la responsabilidad de levantar la voz no sólo corresponde a nosotras. Me da mucho gusto el empoderamiento de las mujeres, entender que callarnos no es útil, ni pensar que por ser mujeres somos débiles.

¿Qué opinan de las concursantes transgénero?

Creo que es maravilloso Miss Universo, porque es un concurso incluyente.