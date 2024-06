¿Demi Moore y Joe Jonas estrenan romance? Ambos son captados en Cannes

La vida amorosa de Joe Jonas volvió a ser tendencia, pues, a unos días de que terminó con la actriz Stormi Bree, fue captado junto con Demi Moore en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Desde septiembre de 2023, tras su separación con Sophie Turner, Joe Jonas recibió críticas en redes sociales, pues aseguraban que el integrante de los Jonas Brothers hacía quedar a la actriz como una mala madre.

Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron casados cuatro años y tuvieron dos hijas; pero, se divorciaron debido a que ambos tenían diversos compromisos laborales que les impedían pasar tiempo juntos.

¿Joe Jonas es novio de Demi Moore?

El medio estadounidense Page Six difundió unas fotos en las que aseguraba que Joe Jonas y Demi Moore compartían una “nueva y coqueta amistad”, de acuerdo con sus fuentes.

Page Six informó que una de sus fuentes le aseguró que Joe Jonas y Sophie Turner “coqueteaban”, pues estaban pasando mucho tiempo juntos gracias al Festival Internacional de Cine de Cannes.

En el Festival de Cannes, Joe y Nick tuvieron una presentación musical, mientras que Demi Moore asistió como anfitriona gracias a su película de terror The substance.

Nick and Joe performing at amfAR Cannes gala 30th edition in France 5/23.

Al estar en el mismo lugar, ambos comían juntos e incluso Demi disfrutó de la presentación de los hermanos Jonas; sin embargo, hasta el momento ninguno ha hablado sobre su “coqueta” amistad.

Demi Moore strikes up flirtatious new ‘friendship’ with Joe Jonas: sources https://t.co/Fz6WPrp1o5 pic.twitter.com/4h3U0sIbcG — Page Six (@PageSix) June 4, 2024

Aunque las sospechas en redes sociales aumentan, pues desde hace un mes Joe Jonas está soltero, al igual que Demi Moore, quien se separó de Ashton Kutcher en 2011.

Sumado a que Joe compartió un video, mediante su cuenta de Instagram, en el que Demi Moore aparece bailando al ritmo de Cake by the ocean, canción del cantante, con la que se presentó en Cannes.