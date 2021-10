Denis Villeneuve, presenta Duna, película que define como un proyecto personal

Cuando Denis Villeneuve era un adolescente leyó Duna, la novela cumbre de la ciencia ficción escrita por Frank Herbert y publicada en 1965. El universo fantástico que a través de sociedades interestelares gobernadas por emperadores explora temas como la política, la religión y la relación del humano con el medio ambiente, cautivó tanto al director canadiense, que desde entonces soñó con la idea de llevar la novela al cine.

“Hice esta película para mí, con las imágenes que se me quedaron grabadas en la mente cuando leí el libro de joven. No quería decepcionarme”, comentó el director durante una conferencia de prensa internacional en la que El Sol de México estuvo presente.

“Lamentablemente el libro se ha hecho más relevante hoy en día por la relación entre la humanidad y la naturaleza y por cómo atentamos contra ella; el peligro de unir la religión y la política. Todos estos temas son vistos desde los ojos de un joven que es Paul Atreides (Timothée Chalamet)”.

La versión de Denis Villeneuve llega a las pantallas de cine el jueves 21 de octubre. Protagonizada por Timothée Chalamet y un elenco multiestelar conformado por Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Josh Brolin y Dave Bautista, la cinta es una de las grandes apuestas para levantar la taquilla global después de posponer su estreno un año por la pandemia de COVID-19.

“Es una película que celebra el cine. Me emociona revivir la experiencia de volverá las salas y ojalá puedan estar ahí”, comenta el director de la cinta que cuenta además con la música de Hans Zimmer.

Denis Villeneuve admite que realizar otras películas de ciencia ficción como La llegada y Blade Runner 2049 fueron fundamentales para lograr que Duna fuera la película de sus sueños. Sin embargo, contrario a estos títulos que fueron catalogados con una clasificación para adultos, esta trató de hacerla más accesible para todo el público.

“Creo que la película le puede hablar a los jóvenes, por eso la hice diferente. Quiero que esta historia llegue a los chicos que cuando vean la historia tendrán la edad que yo tenía cuando descubrí el libro”.

Sus múltiples escenarios y personajes, la tecnología futurista y la necesidad de unos efectos visuales de punta, han convertido a Duna en una de las novelas más complejas para adaptarse al cine.

Si bien David Lynch lo logró en 1984, la crítica destrozó su trabajo. Alejandro Jodorowsky planeaba una adaptación con música de Pink Floyd y las actuaciones de Salvador Dalí y Orson Wells, pero el proyecto fracasó según lo cuenta el propio director en el documental donde narra su experiencia produciendo el filme. Finalmente en el año 2000, John Harrison pudo llevarla a la televisión en una serie de tres episodios que ganó dos Emmy.

“No tuve referencia de ningún otro proyecto realizado previamente. El libro fue la biblia para hacer la película porque quería que fuese lo más fiel posible”, asegura.

Del Toro lo asesoró

Denis Villeneuve estaba tan entusiasmado y nervioso por lograr una película que llenara sus expectativas que llamó a Guillermo del Toro, a quien le pidió su opinión después de finalizar el primer corte de edición gracias a su pasión por la fantasía y la ciencia ficción.

“En la industria no hay mucha gente a quienes como cineasta puedas recurrir y Guillermo es uno de los pocos que sabía me diría la verdad. Así que fue el primero en ver Duna. Fue hermosa la experiencia de verla juntos y me aconsejó para terminar la película”.

La película que llega a salas Imax es la versión definitiva, dice Villeneuve. No existe una edición del director, como suele ocurrir con producciones de gran escala como lo es Duna.

“Esta es la película que quise hacer, la que verán en pantalla. Sólo puedo decir que pude haber hecho un corte mucho más largo, pero en realidad esta es la cinta que quería hacer”.

Duna tuvo su premier mundial en septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y en México pudo verse por primera vez el 1 de octubre como la función inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Para acompañar su lanzamiento, en Plaza Universidad de la Ciudad de México, se montó una exposición donde se cuenta el proceso para crear esta cinta, el acceso es gratuito y permanecerá hasta el 25 de octubre.