Depeche Mode regresa a México después de nueve años

¿Qué significa Depeche Mode? En el entretenimiento es una banda precursora de los videoclips en la década de los ochenta. En el rock es sinónimo de un grupo que ha logrado mantenerse como uno de los referentes en la música gracias a su particular sonido proveniente de los sintetizadores, con los que cambiaron la historia de la música en la década de los ochenta.



La historia de este grupo tiene su origen en 1976 con el dúo No Romance in China formado por Vince Clarke y Andrew Fletcher, el cual pasó a ser un trío llamado French Look, donde Clarke se unió a Martin L. Gore y Rob Marlow. Este proyecto sufriría una nueva transformación cuando Fletcher sustituyera a Rob y se formara el grupo Composition of Sound.

El grupo siguió por poco tiempo hasta que Vince Clarke dejara el grupo y en su lugar entrara Dave Gahan para cambiar nuevamente de identidad y ganarse el título de Depeche Mode, nombre que Gahan tomó de una revista de moda francesa homónima.

Depeche Mode nació oficialmente el 20 de febrero de 1981 con el lanzamiento de su primer sencillo, "Dreaming of Me”, canción que no tuvo el impacto que la banda esperaba y que no fue incluida en su primer material de estudio, Speak & Spell, lanzado el cinco de octubre de ese mismo año y que logró debutar en el top ten del Reino Unido gracias a otros temas como “New Life” y "Just Can't Get Enough".

En la década de los ochenta Depeche Mode sacó cinco álbumes más, todos ellos logrando el top ten del Reino Unido, ofreciendo temas como “People are people” y "Strangelove". Fue hasta 1990 que el éxito de la banda se volvió global por su disco Violator, cuyos sencillos “Personal Jesus” y “Enjoy the silence” se volvieron referente de la cultura pop. El material alcanzó el puesto siete en el Billboard y fue el primer disco de la banda en vender un millón de copias en Estados Unidos.

Su siguiente material Songs of faith and devotion tuvo un éxito similar. En EU alcanzó el primer lugar de Billboard. Con su gira Devotional tour la banda llega por primera vez a México el 2 y 3 de diciembre de 1993 para ofrecer dos conciertos en el Palacio de los Deportes, encuentro que un año más tarde se repite en Monterrey dentro de la gira Exotic Tour de este mismo disco.

Tuvieron que pasar 12 años y tres discos -Ultra, Exciter y Playing the Angel- para que Depeche Mode regresara a nuestro país, esta vez con su gira Touring the angel en la que filmaron los tres conciertos que dieron en el Foro Sol de la Ciudad de México y el Parque Fundidora de Monterrey, donde repasaron nuevos éxitos como “Precious”.

La última visita de la banda a México fue en octubre de 2009 con su gira Tour of the Universe con la que ofrecieron cuatro conciertos: dos en la Ciudad de México, una en Monterrey y otra más en Guadalajara. En ese año la banda disfrutaba el éxito de su disco Sounds of the universe, un éxito mundial que ofreció canciones como “Wrong” y “Peace”.

Depeche Mode volverá a México después de casi nueve años este domingo y martes con dos conciertos. Promocionando su decimocuarto disco, Spirit, la banda se reencontrará con su público con este material que hace un año debutó en el puesto cinco en las listas de Reino Unido y Estados Unidos y que hoy es uno de los mejor recibidos por la crítica especializada.