Desde Aurora hasta Dua Lipa: los artistas que más muñecos del Dr. Simi han recibido

Actualmente, un momento casi obligado en un concierto en México e incluso en el extranjero es cuando el artista recibe un peluche del Dr. Simi caracterizado con su apariencia.

Algunos intérpretes lo han experimentado de forma negativa, por ejemplo Travis Barker, el baterista de Blink 182 que decidió vender el suyo por 500 dólares a través de internet, un acto por el que fue señalado.

Sin embargo, son más los que han aceptado con agrado los obsequios de sus fans, incluso presumiendo o agradeciendo en redes sociales el gesto de sus seguidores.

La cantante británica Adele es una de ellas, pues en 2023 publicó un video mostrando su colección de los muñecos que le fueron entregados. “Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. ¡Los amo!”, escribió la cantante.

Al igual que Adele, la española Rosalía también agradeció a los fans la amplia variedad de versiones del Dr. Simi que recibió en su visita a México, en sus presentaciones en el Estadio Azteca y después durante su histórico concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México en 2023.

La “Motomami” no dejó pasar la oportunidad de escribir desde su cuenta de X, “México, gracias, me voy con el corazón llenito (y la maleta de simis) hahaha os amo, gracias por ser tan generosos conmigo y cantarlo todo y ser tan motomamis”.

Desde 2021, cuando la tradición comenzó en el Corona Capital con la artista Aurora recibiendo un Dr. Simi, son un sinfín de cantantes los que han vivido la experiencia, destacando Los Tigres del Norte, con Hernán Hernández poniéndolo en su bajo; Karol G, con un muñeco de cabello azul como el de ella y Coldplay, cuyo miembro Chris Martin lo cargó en sus hombros.

Danna también recibió uno caracterizado de su personaje “María Belén”, incluso, la seguidora que se lo dio la contactó por X con el mensaje “Dime que te dieron el Simi de María Belén que te llevamos @DaliaEditth y yo al concierto de MTY”, a lo que Danna respondió que lo tenía, acompañado de una foto del Dr. Simi.

My Chemical Romance, Dulce María, Harry Styles, Maroon 5, Yuridia, Wisin y Yandel, The Strokes, Dua Lipa, The Killers, entre muchos otros artistas también han sido parte de la tradición.

Este sábado durante la primera edición del SimiFest en el Parque Bicentenario, se espera que los integrantes del cartel, como Ely Guerra, Jungle, Motel, Plastilina Mosh y Anderson .Paak and The Three Nationals, reciban algunos de estos peluches.