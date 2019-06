Desde Colombia, Tropical mind combina géneros de todo el mundo

Happy tiene el cabello pintado de colores y es imposible no fijar la vista en sus manos que, entre sus numerosos tatuajes, destaca el de los personajes de la famosa serie de los noventa Oye Arnold! vestidos de frutas, Yera no se queda atrás con su particular estilo, sus ojos están cubiertos con unos lentes blancos Versace que combinan con los demás accesorios dorados que trae.

Detrás de ellos se ve a Lalo Ebratt y Skinny posando para unas fotos antes de ser entrevistados. Ellos aseguran que vienen del futuro y definen su estilo como único "a Lalo Ebratt parece que lo vomitó un unicornio" asegura Happy, sin embargo, esa particularidad de su atuendo se suma a su música, bautizando todo bajo el nombre de trapical.

“Somos cuatro mentes trapicales, Yera, Lalo Ebratt, y el dúo Skinny Happy. Cada uno tiene una carrera por separado y Trapical minds es una familia, un colectivo. Es importante que la gente lo entienda y que no nos vean como un grupo sino como un colectivo” dice Happy en entrevista para El Sol de México.

En medio de toda la confusión en torno a lo que ahora se considera como el género urbano, los colombianos consideran que “venimos a enredar un poco más las cosas por este concepto de trapical”. Ellos lo definen como una mezcla de sus géneros autóctonos con sonidos de todo el mundo pues “queremos conquistar los corazones de todo el planeta y la unica forma es con un lenguaje universal y ese es el de Trapical Minds” menciona Yera.

Con menos de un año, el colectivo se ha robado los corazones de gente de Colombia donde aseguran que el movimiento ya es “una locura, han entendido muy bien el concepto”, pero su música ha traspasado fronteras, pues España y México son algunos de los lugares en los que han tenido oportunidad de presentar sus propuestas.

En su música “siempre estamos tocando el tema del amor en distintas situaciones, pero intentamos llevarlas a la comedia, porque la mejor forma de conectar con la gente es sacándole una sonrisa” comenta Yera.

Sin embargo, es su estilo coloquial al cantar en el que consideran que radica su éxito “porque nos expresamos en las canciones tal cual como hablamos, eso ha sido una luz gigante que conecta directamente al corazón con la gente porque sienten que somos reales y orgánicos” añade.

Han colaborado con artistas como J Balvin, Sebastián Yatra y en México con Mario Bautista, Paty Cantú y Saak, están próximos a presentar su disco en el que han adelantado contará con la participación de varios artistas entre los que destacan Jowell y Randy y “tenemos más de un año de música guardada y creo que es hora de empezar a sacarla” dice Yera.

“Nosotros no tenemos los pies en la tierra, nosotros andamos en una nave perdidos por el tiempo, somos así, nuestro movimiento es nuestra vida, sentimos que todo el mundo tiene que escuchar nuestra música” finaliza Happy.