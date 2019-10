Desde falsas promociones hasta sobreventa de boletos, así fue el concierto Guns N' Roses

Cientos de personas con boleto pagado no pudieron ingresar el viernes 18 al concierto que el grupo Guns N’ Roses ofreció en el Estadio Jalisco.

Mientras Live Talent la empresa organizadora argumenta que hubo boletos falsos, otras fuentes señalan que la razón del caos que se vivió fue la sobreventa de entradas, incluso un día antes de la presentación del grupo se ofreció una oferta de 3 x 2.

El permiso para realizar el show contaba con un aforo de 43 mil personas, sin embargo, las autoridades de Protección Civil presentes en al valorar que había un sobrecupo incluso en las secciones donde los lugares estaban numerados, -lo que provocó que los pasillos y escaleras no tuvieran libre el paso para dar flujo a la circulación de las personas-, decidieron de manera unilateral cerrar las puertas del lugar.

Afuera se quedaron cientos de personas que habían comprado boleto de forma legal y fueron ellos los que dieron la señal de alerta.

Pero de acuerdo con lo que cuentan los asistentes que han compartido su historia a través de las redes sociales, la mala organización fue una de las claves para generar el alboroto y la principal fue que no se escanearon los boletos a la entrada para verificar su autenticidad.

Tampoco se respetaron los asientos y cuando una zona estaba llena, pasaban a la gente a ingresar a otra, aunque no correspondiera a su entrada, así fue como algunos asistentes optaron por ocupar un lugar en las escaleras y pasillos.

Se calcula que fueron unas mil personas las que con boleto pagado no pudieron entrar al concierto, mismas que de acuerdo con la página de Facebook Guns N' Roses México se están organizando para entablar una demanda colectiva contra la empresa organizadora.

LA MULTA

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro informó que Live Talent fue multada por sobrecupo y por no cumplir con los horarios.

“Están ya aplicadas las multas por sobrecupo, porque no cumplieron el horario para abrir las puertas, porque no dieron los avisos de protección civil”.

¿Y LOS DEFRAUDADOS?

Los fans del grupo que no pudieron entrar al estadio Jalisco, a pesar de haber comprado un boleto, pidieron en la página oficial de Facebook de Live Talent la devolución de su dinero, pero hasta el cierre de esta edición, oficialmente la empresa no había emitido un comunicado oficial.

Pero decenas de personas que se sintieron defraudadas por haber comprado un boleto y tener que haberse conformado por escuchar el concierto desde afuera, hicieron sus reclamos en la página oficial de Live Talent, mismos que hasta el momento no han sido contestados.

Algunas personas acusaron falta de empatía con aquellos que no pudieron entrar, tal como cuenta Yunny Mtz Aguilar, quien señala en una publicación que colocó para comentar uno de los videos sobre la actuación del grupo “y aquí todo sigue siendo vida y dulzura, Live Talent se aprovecha que tuvo a Guns N’ Roses que dio conciertazo que me tocó escuchar desde afuera. Sé que hay muchos y que fueron mayoría los que estuvieron adentro y chido por ustedes, pero no se imaginan la frustración, desesperación, coraje y tristeza que sentimos los que nos quedamos fuera… a unos pasos de la puerta y lo peor, la indiferencia a los afectados por parte de Live Talent… yo sólo quiero mi dinero de vuelta.



NO ES LA PRIMERA VEZ

Live Talent tiene como eslogan Pasión por la música, pero esta empresa liderada por Javier Castañeda y Juan Carlos Guerrero, no es la primera vez que queda mal con el público. En octubre de 2018 organizaron el Force Fest en el Club de Golf Teotihuacán. Este festival pasó a la historia no sólo por las condiciones climáticas que tuvo que enfrentar, sino también por la falta de previsión de los organizadores ante este tipo de eventualidades.

Escenarios poco seguros para los artistas, el campo de golf convertido en un lodazal, los puestos de comida clausurados por salubridad y aunado a esto las cancelaciones de último momento de los artistas participantes, entre ellos Rob Zombie, que era por supuesto, el plato fuerte de la jornada, así es como recuerdan muchos esta fallida fiesta musical.

Antes ya habían pasado un trago amargo con el Hell & Heaven, que se realizaría en marzo de 2014 en Texcoco, en esa ocasión autoridades de Protección Civil del gobierno del Estado de México informaron que Live Talent, no contaban con autorización para utilizar el Recinto Ferial de Texcoco.