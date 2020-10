Desde que era niña, Angélica María ha estado presente en la pantalla chica

A los 10 años, comenzó a aparecer en los programas de Cri-Cri El Grillito Cantor. Su debut estelar en las telenovelas fue con Cartas de amor, que producía y actuaba Ernesto Alonso, en 1960.

“Lo primero que hice en televisión fueron varios programas musicales de Cri-Cri, luego hice La mala semilla, con Rita Macedo en teatro, pero mi debut oficial fue en la telenovela con Ernesto Alonso, en ese entonces en Telesistema Mexicano, ahora Televisa”, describe Angélica María.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La artista nacida en Estados Unidos, que no sólo actúa, también fue solista de la época dorada del rock and roll, afirma que entre sus 15 y 16 años de edad, su trabajo era como "un sueño". Disfrutaba pasara largas horas en los foros de Telesistema Mexicano. "Desde que tuve uso de razón siempre quería disfrazarme para cantar y actuar. Toda mi vida no recuerdo ser distinta nunca, porque en casa de las Ortiz, siempre llegaban los invitados familiares y yo les cantaba”, rememora.

“Los técnicos han sido casi mi familia, los de cámaras, los cablistas. El primer día que llegué al estudio, uno de cámaras me enseñó cómo pararme frente a la cámara, pero siento que yo ya lo sabía, porque ya había hecho cinco películas cuando mi mami se metió en las producciones cinematográficas. A mí, todo en el cine, el teatro y la televisión se me hacía natural”.

Pionera de los melodramas, recuerda que tuvo "muchos días buenos en los foros, fui de las primeras actrices en hacer telenovelas, de las primeras en usar apuntador, en mi programa se estrenó el videotape, en el año de 1962 empecé a cantar y grabé programas musicales en foros de Televisa”.

La novia de México también fue imagen de nuestro país en el extranjero. “Yo abrí los primeros mercados internacionales con Muchacha Italiana viene a casarse, desde Nueva York hasta Chile. Con Corazón salvaje, fui más allá: es la primera telenovela que va a Europa y en ese tiempo en México, no existía la cadena nacional".

A pesar de su gran versatilidad, la artista reconoce que “las telenovelas en mi vida ocupan un lugar especial, les tengo un gran cariño; en su momento, la gente más importante del cine llegó a la televisión. En la historia que estelaricé, El hogar que yo robé, se hacían trucos maravillosos, yo hacía dos personajes al mismo tiempo y era complicado, a diferencia de ahora que con la computadora se hace todo. Y, eran horas y horas enteras en el estudio en donde hacíamos cosas maravillosas y sensacionales; todas han sido estupendas".

También, gracias a las telenovelas, fue corresponsal de noticias por una casualidad. “El recuerdo más grande que tengo de Muchacha italiana viene a casarse es que para su estreno en Chile, llegué de chiripa en el penúltimo Golpe de Estado. Desde el hotel vi todo lo que sucedió, cómo morían los muchachos, era una cosa terrible, al mismo tiempo maravillosa, porque se paralizaba el país para ver la telenovela mía. Yo narraba desde el hotel para el periódico El Clarín, lo que veía, fui corresponsal, porque no podían pasar y de repente yo lloraba por lo que sucedía, por suerte, no nos pasó nada ni a mí, ni a mi madre.

Gossip Univisión suspende Tu Cara me Suena por brote de Covid-19

“He vivido las cosas más bellas con las telenovelas. Me abrieron las puertas de muchos países que he recorrido viendo otras costumbres, he conocido millones de personas que me han llenado de amor, desde Europa, Israel y Sudáfrica. Te abren su corazón y nos reconocen con su cariño, amor y aplausos”.

Angélica María comparte detalles de su extensa trayectoria, mientras se resguarda en su casa de Estados Unidos y espera regresar a México cuando haya pasado la pandemia. "Tengo 76 años y sí me da mucho miedo, prefiero quedarme en casa y cuidarme. Le pido a todo el mundo que tomen conciencia de todo lo que está sucediendo, hay que cuidarnos. Esto está matando a mucha gente, no es cosa del gobierno ni estrategia, es un virus y hay que cuidarnos”, finaliza.