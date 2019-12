Desmanes y mala organización, así fue el Knot Fest 2019

Lo que sería un encuentro musical de bandas de metal se convirtió en un campo de batalla en el Parque Oceanía, donde este sábado se desarrolló el Knot Fest Meets Force Fest. Algunas personas quemaron maderas y destruyeron instrumentos del escenario principal por un retraso en las actuaciones de Evanescence y Slipknot, debido a la ruptura de una barricada que separaba la sección preferencial de la general.

Ante el desconcierto y la falta de información durante horas por parte de Live Talent, empresa organizadora de este evento, fans se subieron al escenario y tomaron objetos e instrumentos del que habían sido montados desde horas antes, pues se estaba la actuación de Evanescence a las 21:10 horas.

El encuentro de metal se vio nubladopor la mala organización queprovocó la cancelación de bandascomo Evanescence y SlipknotSin embargo, pasaron cuatro horas sin que se diera alguna información sobre el retraso. La agrupación comandada por Amy Lee público en sus redes sociales que saldrían a escena en cuanto fuera arreglada una barricada que había sido superada por los seguidores. Pero esto nunca sucedió.

Javier Castañeda, director de Live Talent, aseguró que el silencio que se produjo durante horas fue por petición de Slipknot: “La banda no quería que dijéramos nada, fue decisión de su management”.

Asimismo, aseguró que la empresa encargada del sonido les cerró los micrófonos para no dar el anuncio de lo que estaba ocurriendo. “El dueño del equipo de audio de repente no nos dejó usar el micrófono, nos lo apagó y dijo ‘si ustedes dicen eso a mí me van a destruir el equipo’“, comentó.

Respecto a la ausencia de seguridad el empresario dijo: “Decidimos que no interviniera la seguridad privada porque (el público) estaba en un plan en que iba a responder y el policía y la seguridad no se iba a dejar; no podíamos enfrentarlos. Y gracias a esas decisiones, tuvimos un evento saldo blanco; no pasó nada”, aseguró.

Fue hasta las 23:35 horas que finalmente alguien se pronunció desde el escenario. “Les pedimos de la manera más atenta que se recorran hacia atrás de la barricada del área general para que dejen entrar a seguridad, poder reparar esto y continuar con el show. Gracias”, lo que provocó rechiflas y una mayor molestia del público.

Algunos seguidores comenzaron a romper algunas maderas que estaban en la zona y les encendieron fuego. A pesar del caos, los vendedores seguían ofreciendo cerveza y los patrocinadores repartiendo sus productos. Poco a poco, la gente fue saliendo del recinto aún sin que hubiera información oficial sobre lo que estaba sucediendo.

La empresa informó en un comunicado que Slipknotse presentaría en el festival ayer domingo “si toda la gente sale tranquila y en orden”. Pero al mediodía de ayer se dio cancelada la actuación. “Grupos de choque detectados dentro del festival ocasionaron fisuras en la barricada de zona preferente poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes. Esta decisión fue tomada plenamente en función de la seguridad del público asistente”, se lee en otro comunicado.

Antes del caos, robos

Previo a los desmanes ocurridos, agrupaciones como Papa Roach, Bullet for my Valentine y Godsmack se presentaron en el escenario alterno al principal sin ningún contratiempo. Los horarios corrieron conforme lo programado y el público disfrutó de la música e incluso de actividades alternas.

Foto: Alejandro Aguilar

Para ingresar, miles de personas tuvieron que hacer una fila que se prolongó durante horas. Aunque elementos de seguridad revisaron a los asistentes antes de su entrada, ya en el Parque Oceanía, se podía ver a gente fumando marihuana o vendiendo cigarros de a “2 por 15”, libremente.

Aunque se podía ubicar a algún elemento de seguridad en las entradas de los escenarios y las barricadas que dividían los accesos generales a la zona VIP, muchas personas reportaron a través de redes sociales el robo de sus pertenencias.

“A mí me robaron mi celular, porque lagente de empezó a amontonar”, comentó Carlos Salvador Martínez, quien compartió que los elementos de seguridad no le auxiliaron. “Me acerqué y les dije que me habían robado mi celular (en el acceso que estaban cuidado), hay un chingo de banda que perdió su teléfono en este mismo lugar, ¿por qué no están checando? Me dijeron: ‘somos muy poco personal, no podemos hacer nada’”, señaló.

Domingo con baja afluencia

Ayer, durante el inicio del Force Fest, la segunda parte de este festival, la afluencia era mucho menor a la del sábado. Live Talent informó que el acceso al evento se daría hasta las 15 horas y algunas bandas como Obesity cancelaron sus actuaciones.

El acceso al escenario principal se dio hasta las 16:37 horas. Para ello, se pidió a los asistentes que ingresaran con calma y sin correr. Se montó una doble barricada y se notó mayor número de elementos de seguridad entre una y otra de las vallas que dividían la zona general de la preferente.

De las nueve actuaciones que se tenían previstas en el Force Mail Stage, sólo quedaron tres: Exodus, In Flames y Rob Zombie estuvieron programadas para actuar a partir de las 19:40 horas. Algunas fueron trasladas a otros escenarios, mientras que agrupaciones como Jet Jaguar cancelaron su participación.

Hasta el cierre de esta edición, el festival Force Fest se desarrolla en un ambiente de calma y la actuación principal de Rob Zombie sigue en pie.