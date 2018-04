Después de casi 40 años de escribir música, Javier Corcobado se encuentra en su pleno apogeo

El cantante Javier Corcobado asegura que en la actualidad es cuando ha tenido mayor éxito dentro de su destacada carrera musical. A su parecer, hoy en día se lereconoce más por una obra completa, que por ser un artista de un solo hit en la radio.

El alemán con ascendencia Española explicó que a lo largo de su carrera artística no ha seguido “la línea recta que hay que perseguirpara lograr el éxito. Creo que si estoy teniendo éxito, ha sido ahora, después de llevar casi 40 años escribiendo música”, comentó el intérprete a su llegada a México donde dará una serie de conciertos a lo largo de la República mexicana.

Su origen en la escena música inició en la década de los 80, en bandas como 429 engaños, con quien graba su primera maqueta musical. Posteriormente integra Mar otra vez, la segunda banda que integró Corcobado y que ha sido considerada por los aficionados como una banda de culto de la movida madrileña.

El compositor quien después de 10 años regresa el próximo 6 de abril al Teatro Metropólitan, aseguró que volver a México con una nueva presentación representa una gran ilusión para él, pues reconoció que tener dentro de su equipo, la guitarra de Edgar Torres yel acordeón de Lola Barajas llenan de “mexicanidad” su espectáculo.

“Cuando tocas con músicos que tiene arraigada una cultura muy distinta a la occidental, los sonidos de estos músicos me transporta, no solo a México, si no que hace que mi sangre traiga a la memoria recuerdos. Me hace sentir que yo tengo mucho de México”, comentó el pionero del afterpunk en España, quien confesó que su música ha sido influenciada por compositores mexicanos como Agustín Lara y José Alfredo Jiménez.

Su talento lo ha llevo a crear espectaculares piezas musicales, con las que, desde su punto de vista ha experimentado toda una gama de sentimientos profundos que marcan una etapa en su carrera en la aprecia la belleza del vinculo entre el amor y la muerte.

“He llegado en un punto interpretativo en el que sufro más que nunca. Ahora me meto más en el papel que tengo que representar en cada canción. Hay una variedad de sentimientos profundos respecto al amor y la muerte en las canciones que no me queda más remedio que como un actor en una película, tengo que entrar ahí rápidamente e interpretar en esos tres minutos un sentimiento”, explicó.

Su pasión y amor por las letras lo ha conducido a traspasar las fronteras de la música para incursionar en el mundo de la literatura. Fue en 1990, cuando Corcobado publicó su libro Chatarra de Sangre y Cielo, en el que recopila una selección de poemas de su autoría, dando paso a los seis poemarios posteriores y una novela.

Los límites para el compositor no existen, para muestra un botón, ya que desde 2004 se ha concentrado en la realización de Canción de amor de un día, pieza musical que abarca cien composiciones unidas y tiene una duración de 24 horas.

“Es un hecho que la pieza está compuesta, grabada, mezclada, maternizada y guardada en un cajón, en un disco duro que ocupa 24 GB porque aun no hemos encontrado ninguna discográfica de este mundo que se atreva a editarlo. No hay soporte físico que lo aguante, por lo que la forma de comercializarlo se ha vuelto bastante difícil”, indicó el cantante, quien espera que en los años posteriores la tecnología continúe avanzando para facilitar esta tarea.