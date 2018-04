Develan placa de las 510 funciones de La familia de diez

Xavier López Chabelo en un estado por demás envidiable de salud y en plena tranquilidad tras su estadía vacacional hace dos semanas en Acapulco, apareció públicamente la noche del pasado sábado para apadrinar la placa de develación de las 510 representaciones de la comedia teatral La familia de diez con la actuación estelar, dirección y producción de Jorge Ortiz de Pinedo con la excelsa intervención de don Eduardo Manzano, en el Teatro Royal Pedregal, cuyo recinto cumplió un año de apertura.

Al entrar por el hotel homónimo y no por el teatro con su pantalón a rayas azules y camisola negra y sus anillos dorados en las manos, desde que inició la función de esta historia que primero nació en un programa unitario de Televisa, al terminar la primera parte de representación y con unos 15 minutos de receso, concedió a la prensa como El Sol de México, una charla informal con él desde su asiento sin levantarse, reiterando como lo hizo hace dos semanas por su cuenta de Twitter que está bien de salud y en ningún momento en peligro de muerte.

Don Xavier, ¿Cuándo lo volvemos a ver en una obra de teatro o programa de televisión?

“Si quiero volver a un escenario, pues sí, pero siempre en la posición mía, siempre hay esperar que lleguen esas invitaciones… Y no han llegado”.

Sobre su estado de gravedad en las redes sociales que se hizo viral, ¿Qué opina?

“No, pues todas las cosas que dicen de uno, hay que tomarlas como son. En México… En México, siempre hay ese tipo de cosas”.

¿Cómo se encuentra?

“Muy bien, ¡Gracias a Dios! Si en Acapulco siempre me la paso muy bien”.

¿Es cierto que ahora vive más a nivel del mar por prescripción de su presión?

“No, no no. Siempre que tenemos un tiempo de espacio vamos a estar un rato a la casa de Acapulco, pero no es por prescripción médica. Ahora estoy en la Ciudad de México y no sé cuándo voy a volver”.

Y, al dejar en claro que no estaba enfermo, ¿Qué mensaje le da a su público?

“Agradezco mucho la preocupación, pero estoy bien, ¡Gracias a Dios! Muchas gracias a los periodistas, porque primero a ustedes por preocuparse y luego por hacer posible el poderle decirle al público, ¡Muchas gracias!. Yo estoy bien y espero que siga así”.

Y agregó sobre el particular: “Sí, si me siento bien. Solo cuando siento un cambio en mi organismo es cuando me checo. Ahora estoy perfectamente bien, no tengo necesidad de hacer nada más”.

EN SAN ANTONIO, TEXAS ESCRIBE SU AUTOBIOGRAFÍA

A lo largo de poco más de siete minutos con 50 segundos también habló de su autobiografía que la sigue redactando: “Cada vez que voy a mi casa en San Antonio, Texas; ahí escribo parte de mi autobiografía, de mis experiencias de muchos años. Y voy avanzando y estructurando las cosas importantes que han pasado en mi vida a través de mi tiempo”.

Dejó muy en claro que lo que plasmará es: “Una de las cosas importantes o lo más importante es pensar en que me he pasado mi vida haciendo lo que más me gusta, que es divertir a la gente”.

Y agregó que una empresa televisora o productores son los que tengan la intención de llevar en película o serie su autobiografía, “no me corresponde a mí, sino a la estación de televisión o algún productor que la quiera hacer. De ceder los derechos será en torno a las condiciones en que se producirá, porque estoy en las condiciones de vivirlo y esperar si hay alguna propuesta”.

Él no piensa aún en qué actor joven lo protagonice, “¡Qué me ves muy acabado o qué… Y si algún día se concreta mi autobiografía para serie, ese sería parte de andar buscando a quien me encarne”.

Chabelo junto con Carla Estrada, Hanny Saénz, Rafael Inclán, Mauricio Herrera, Carlos Espejel, develaron la placa de las 510 funciones de La familia de diez, que continúa de gira en el interior de país.

ESTO DIJO CHABELO:

“Lo primero que el ser humano debe de buscar es la paz interna, porque es la mejor manera de no contraer ninguna enfermedad”.