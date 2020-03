Día a día intento crear el cambio: Flor Amargo

A propósito del Día Internacional de la Mujer, conversamos con representantes de distintos campos del entretenimiento. Flor Amargo toca múltiples instrumentos, canta y compone. Brinda conciertos callejeros

¿Qué significa ser mujer en tu ámbito profesional?

Significa tener uno de las misiones más importantes de todas, estar encargada de compartir y crear amor, extender la mano a mujeres que van comenzando y agradecer a las que abrieron el camino para que yo pueda estar donde estoy.

¿En algún momento te has sentido discriminada por ser mujer dentro de tu trabajo?

Claro que si, mi camino me ha costado el doble por ser mujer. Pero el momento en el que dejé de discriminarme a mi misma, y aceptar y amar l magia de ser mujer, todo empezó a cambiar y ya no me siento discriminada.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad? ¿Cómo lo percibe?

Por su puesto, ahora más que nunca muchas de las mujeres de la industria estamos unidas, creamos grupos y nos apoyamos unas a otras. Estamos trabajando juntas para crear los espacios que muchas veces faltan para las mujeres y estamos colaborando más y más. Nos estamos viendo cómo hermanas y no cómo competencia y eso es mágico.

¿Quienes han sido referentes en su área, ámbito como inspiración?

Muchas mujeres me han inspirado, pero actualmente admiro mucho a Julieta Venegas y a Mon laferte por usar su plataforma para apoyar un cambio necesario.

¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género en este ámbito?

Día a día intento crear el cambio que necesitamos en el ámbito. Ahora que mi plataforma ha crecido quiero extender la mano que a mi no me extendieron. Constantemente invito a compañeras músicxs a colaborar conmigo y crear cosas nuevas. Me encantaría algún momento crear talleres por todo el país que ayude a mujeres de todos los caminos a sanar sus heridas, a sentirse fuertes y romper el condicionamiento que nos ha establecido esta sociedad.