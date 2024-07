Celebra el Día Internacional del Rock en la Cineteca

En el marco del Día Internacional del Rock, que se celebra el 13 de julio, los Rolling Stones, The Cure, Black Sabbath, Queen y Zoé llegarán este mes a la Cineteca Nacional dentro del ciclo Mes Del Rock En La Cineteca, que dará inicio el próximo miércoles.

Seis materiales audiovisuales serán proyectados en el Foro al Aire libre, los miércoles y viernes de julio, para celebrar el amplio legado del género musical, su evolución y a algunos de sus máximos representantes en diferentes décadas.

¿Cuáles conciertos y documentales serán proyectados?

“Rolling Stones – Sweet Summer Sun” será la obra encargada de inaugurar el ciclo el 10 de julio. La producción del 2013 es un retrato del regreso de la emblemática banda británica a Hyde Park, en su ciudad natal. Allí, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood se presentaron ante 100 mil personas en un espectáculo que quedó marcado en la historia de la banda.

El mes del rock en la Cineteca, presentado por Universal Music México, continuará su oferta el miércoles 17 con “The Cure – Anniversary Live in Hyde Park”, un show del 2018 con el que la agrupación liderada por Roberth Smith celebró cuatro décadas.

El 19 de julio dará un giro para proyectar al público el final de la banda más importante de heavy metal: Black Sabbath. “The End of The End” (2017) es la película con la que la banda cuyo vocalista fue Ozzy Osbourne, haga su aparición en la programación. En ella, Osbourne y compañía documentan su concierto del 4 de febrero de 2017 en Birmingham, con el que arrancaron su gira de despedida.

“Queen Rock Montreal”, la actuación memorable de Freddy Mercury en Canadá, que acaba de ser remasterizada hace algunos meses, tendrá cabida en la programación el 24 de julio, mientras que sólo dos días después The Cure volverá a la pantalla, esta vez con el título “CURÆTION-25: From Here To There”.

Para finalizar los festejos, el último día del mes se proyectará “Panoramas” de Zoé, la única banda mexicana incluida en el ciclo.

¿Cómo asistir al Mes Del Rock En La Cineteca?

Todas las funciones serán gratuitas, con cupo limitado. Para poder ingresar a cualquiera de ellas sólo debes presentarte en el recinto y esperar a ser de los asistentes que alcancen a entrar hasta antes de que el aforo sea cubierto. En caso de que la lluvia interrumpa la proyección, ésta será suspendida con la posibilidad de ser reprogramada.