Diamante Eléctrico, nominado al Latin Grammy, dedica tema a Bogotá

A pesar de haber lanzado un álbum en 2023, la agrupación colombiana Diamante Eléctrico no perdió el tiempo ni la motivación para regresar al estudio y acrecentar su discografía con “Malherido”, el disco que lanzaron en junio pasado.

“Hay que aprovechar la creatividad, en nuestro caso ha sido bastante benevolente y nos ha visitado muchas veces en los últimos años”, comentó en entrevista Juan Galeano bajista y vocalista de la banda.

“Han sido años muy fértiles a nivel de creatividad y de composición, y los resultados ahora hablan por sí mismos. Tres discos en casi tres años es algo que no hacen muchas bandas en estos tiempos”, dijo, haciendo referencia también a “Mira lo que me hiciste hacer”, resaltando el valor de cada uno, no sólo la cantidad, así como los elementos que los diferencian.

“No solamente estamos haciendo esto, hacer discos, sino que hacemos discos con sustancia, con sonidos diferentes. No estamos repitiendo en ninguno de los discos, cada uno viene de un lugar diferente y siento que eso también hace parte de la personalidad de Diamante Eléctrico, añadió el cantante.

Rinden homenaje a Colombia

Entre la lista de canciones de “Malherido”, está “Algo bueno tenía que tener (Bogotá)”, un homenaje a la ciudad originaria de la banda, que está en la lista de nominados del Latin Grammy, con la que Diamante Eléctrico rinde homenaje a sus raíces, dentro de la categoría Mejor Canción Rock, la cual ganaron en la edición anterior.

“Esta canción en particular es muy bonita porque cada vez que sale anunciada en cualquier lado, el hecho de que incluya el nombre de Bogotá, de nuestra ciudad, nos parece como la razón por la que nos metimos en esto: dejar pedacitos nuestros por ahí en todos lados”, dijo Daniel Álvarez, guitarrista del grupo.

“Es muy poderoso ver una canción escrita en Bogotá, para Bogotá, en estas instancias que siempre nos parecieron tan inalcanzables. Es otro mordisquito que le metemos a la historia de la música latina”, agregó sobre la canción que habla del lado bueno y negativo de la ciudad.

Comparten su energía

Con más de diez años en el ruedo, los dos integrantes de Diamante Eléctrico están conscientes de que lo que algún día planearon para ellos mismos, ha trascendido más allá de lo que imaginaron.

“Cuando uno arranca la banda es un ejercicio de satisfacerse a uno mismo y si bien hoy sigue tratándose de hacer la música que nos guste a los dos, ya sabemos que hay miles de personas allá afuera que nos ven”, comentó Álvarez.