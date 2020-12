Diana Bovio crea un personaje oscuro y sensual en Lecciones para canallas

Luego de convertirse en la chica de la oficina que organiza las tandas en Mirreyes vs Godínez o de ser una oficinista amante de la moda en Cindy la regia, Diana Bovio quiere darle un giro a su carrera como actriz y encaminarse a encontrar proyectos que la reten tanto dentro como fuera de la comedia.

Será en Lecciones para canallas, del director Gustavo Moheno (Eddy Reynolds y los Ángeles de acero), donde la actriz dará un giro en la gran pantalla al interpretar a Marisela “un personaje súper oscuro y sensual que es completamente distinto a lo que he hecho en mi carrera”, como adelanta.

“Marisela me ayudó a explorar este lado malicioso, dañado y medio decadente. Me encantó y lo disfruté muchísimo, desde mi cabello que era completamente negro hasta el vestuario y esta sensualidad desbordante y explícita que fue un proceso muy interesante y divertido”.

En esta comedia, Diana Bovio comparte créditos con Joaquín Cosío, a quien tuvo que ocultarle más de una vez su admiración: “Él es brutal, me acuerdo que estaba nerviosa y trataba de mantenerme cool, pero fue una experiencia increíble, conecté muy bien con él”.

En esta película prevista para 2021, ambos interpretan a una pareja de estafadores cuyo destino cambia cuando llega una joven que dice ser hija de Barry El Sucio, que interpreta el actor.

Antes de su lanzamiento, Diana Bovio presenta en televisión De brutas, nada, serie de Amazon Prime Video en la que da vida a Graciela, una mujer “a la que le gusta mucho tener una familia y disfruta su casa, de su marido y sus hijos”, pero que a pesar de tener una vida perfecta se permite dudar.

“Es una mujer que se permite pausar, replantear su vida cuando cualquiera le diría: ‘ya no puede, ya está casada y con hijos, no tiene por qué aspirar a más’. Es importante contar estas historias de mujeres que de pronto dicen: 'sí, pareciera que yo hubiera querido esto y siempre lo he soñado pero quiero más'; es algo válido”, dice.

Diana Bovio relaciona esta reflexión de su personaje con la crisis de los 30 que todo el mundo vive y que no llega “a los 35 o justo cuando cumples 30, sino más bien cada año, cada mes. Los 30 es una edad donde se caen estas fantasías que teníamos a los 20, la idea de comerse al mundo; es un shock de realidad de darte cuenta que las cosas no son exactamente como las planeaste, pero está padre… o a lo mejor no”.

Como su personaje también ha vivido ese cuestionamiento de manera personal: “Pareciera que ya he logrado todo lo que soñé de chiquita: ser actriz y verme en el cine y la televisión. Y sí, qué padre, estoy feliz y agradecida. Pero también estoy pensando en qué más quiero, quizá tener una pareja o una familia, o disfrutar más de mi familia ahora. Así que con Graciela se trató de entenderla y encontrar que yo también estoy en ese punto de partida”.

De brutas, nada cuenta con las actuaciones de Tessa Ia, Christian Vázquez, Carolina Ramírez, José Pablo Minor y Marimar Vega.