Dibujante de "Ren & Stimpy" vendrá a La Mole Comic Con

El director, productor y dibujante Bob Camp, responsable de “Ren & Stimpy Show”, visitará La Mole Comic Con, el encuentro de comics y fantasía que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center Ciudad de México.



En su amplia obra como diseñador de personajes, artista de storyboard o director de arte destacan los filmes “Bob esponja: Un héroe fuera del agua” (2017), “Peanuts” (2014), “La era del hielo 2: El deshielo” (2005), “Robots” (2004), “Looney Tunes: Back in Action” (2003), “Scooby Doo” (2002) y “Jimmy Neutron: Boy Genius” (2001), entre otras.

Así como las series “Bob Esponja” (2014 y 2015), “Vaca y pollito” (1997-1999), “The Ren & Stimpy Show” (1990-1995), “Tiny Toon Adventures” (1989), “The Real Ghostbusters” (1988), “Thundercats”, “Silver Hawks”, “Tigersharks”, “Karate Kat”, “Mini Monsters” y “Street Frogs” (1985-1987), se indicó en un comunicado de prensa.

Dibujante de cómics, escritor, diseñador, director y productor, así como profesor de animación en The School of Visual Arts de Nueva York, ha colaborado en diversas series y películas de Warner Brothers, Fox, Nickelodeon, Disney e Illumination. También ha sido nominado a dos premios Emmy, un Cable Ace y un Annie por su trabajo en Ren and Stimpy.

En su paso por el mundo del comic fue dibujante de varios títulos de Marvel, entre ellos “G.I. Joe”, “Crazy Magazine”, “Marvel Age”, “Bizarre Adventures”, “Savage Tales”, “Conan the Barbarian” y “The ‘Nam”.