Diego Boneta celebra cumpleaños acompañado de artesanías mexicanas

Diego Boneta no descartó una segunda temporada de Luis Miguel, la serie, sin confirmar aún nada, aseguró que de hacerse, “le encantaría” volver a realizar el personaje del ídolo mexicano. También comentó que, no le molesta que las personas lo reconozcan por dicho personaje, ya que eso habla de haber hecho bien su trabajo



“Si no me ubicaran por la serie de Luis Miguel es porque no hice un buen trabajo. Creo que todo en la vida tiene cosas positivas y cosas negativas. La serie le fue muy bien, parte de ese éxito es que ahora las nuevas generaciones ven ese vínculo con Luis Miguel”, señaló el actor durante su visita a la Ciudad de México, como parte de la iniciativa Mano a Mano, que promueve la preservación de las artesanías mexicanas.

“Para mí fue un reto personal enorme, por la cantada, la actuada, el ser productor por primera vez, estar tan metido en algo. Y de pronto ir a todos esos países y ver el efecto que ha causado. Es el proyecto en el que más he estado metido. De todas las cosas que he hecho en mi vida, es donde me he metido más, entonces tiene un significado más especial para mí” confesó.

En pleno corazón del Mercado de la Ciudadela, el actor aseguró que, sin duda alguna, el 2018 ha sido el mejor año para él, ya que hacer el personaje Micky le ha dejado un gran aprendizaje, además de ser el papel más importante de su carrera, el cual le ha abierto puertas dentro de la industria del cine.

Durante la celebración explicó que el nuevo reto, tanto en lo artístico y lo personal, consiste en buscar nuevos proyectos que le permitan mostrar el lado multifacético del actor, pues busca encontrar un balance entre sus objetivos y la oportunidad de continuar reinventándose.

“Después de Luis Miguel hice Terminator, que no tiene nada que ver con la serie. Es una película de acción con Arnold Schwarzenegger con un elenco buenísimo. Hice una película con Milla Jovovich de un videojuego muy importante. No creo que los monstros también tengan algo que ver con lo que hice en la serie”, indicó el actor, quien en pleno cierre de año busca entregar al público una mayor diversidad en sus nuevos proyectos.