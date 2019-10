Diego Boneta rinde homenaje a Juan Gabriel en Terminator

Durante una de las escenas de Terminator: Destino oculto , Miguel Ramos , el personaje que interpreta Diego Boneta aparece cantando Te lo pido por favor , una canción original de Juan Gabriel.

“El primer día de rodaje, Tim Miller, me dijo: ‘Tú cantas bonito, ¿no? Por qué no cantas algo bajando las escaleras en la escena’. Me puse a pensar qué tipo de canción cantaría mi personaje, obviamente no una de Luis Miguel –bromeó–, y después pensé en Juan Gabriel porque para mí fue un mentor muy importante, un símbolo perfecto para México y quería hacerle un tributo que fuera con el personaje”, detalló Boneta en conferencia.

Aunque parecía una buena idea, en la edición de la película resultó todo un problema de producción, pues los derechos del tema resultaron más costosos de lo esperado recordó Tim Miller.

“Diego sólo dijo: ‘Voy a cantar esta canción, estará genial. Además conozco a las personas que tiene los derechos y no habrá problema, será barato’. Pero eso no fue verdad”, explicó Miller.