Captan a Diego Boneta y Renata Notni en una pelea en concierto de Alejandro Fernández

Diego Boneta y su novia Renata Notni asistieron el fin de semana a uno de los conciertos de Alejandro Fernández “El Potrillo” en la Arena Ciudad de México, aunque su experiencia parece no haber sido la mejor.

Una asistente al concierto identificó a los famosos que se encontraban en la primera fila del espectáculo y al ver que la situación se notaba tensa, comenzó a grabar a la pareja.

El video que se volvió viral en TikTok mostraba a Renata y Diego hablando con un semblante serio, mientras la joven de nombre Diana Casso que los grababa a la distancia, le explicaba a su acompañante que se trataba de una pelea.

“Se la vivieron peleando, para qué quieres salir con un vato así, súper guapo, para qué. O sea, sí están peleando, mira..ella está enojada (Renata). We, disfruta el show”, se escucha decir a la mujer.

Redes sociales defienden a Diego Boneta y Renata Notni

El video de Diego Boneta y Renata Notni en el concierto del “Potrillo” generó decenas de comentarios, algunos atacaban a la mujer que grabó el momento y otros vieron la supuesta discusión como algo normal que suele ocurrir en cualquier pareja.

“Todos discutimos en pareja, eso es normal, qué hueva estar al pendiente de la vida de los demás y no disfrutar el concierto del señorón Alejandro Fernández”, expresó la usuaria Aracely Díaz.

Renata Notni y Diego Boneta durante el concierto del "Potrillo"Captura de video @Diana Casso

“De muy mal gusto grabarlos”, “Qué difícil no poder pelear a gusto porque te están grabando y a parte agarran partido, cuando ni el contexto saben”, comentaron otros tiktokers.

No faltaron quienes criticaron a los actores por pagar una fuerte cantidad de dinero por los lugares en primera fila y desperdiciarlos con una pelea.

“Ay desperdiciaron esos dos lugares para ir a pelear al concierto”, “Ahí no es”, “con razón no subieron historias juntos en IG”, fueron otras opiniones que el video generó, sin embargo, ante el revuelo que causó la usuaria puso en privado su cuenta por lo que el clip ya no está disponible.