Diego Calva protagoniza un retrato de la historia de Hollywood en Babylon

Una película y tres series bastaron a Diego Calva para acceder a su gran oportunidad en el cine de Hollywood. Fue en 2015 cuando vio un pequeño rayo de luz en su carrera durante el estreno de la película Te Prometo Anarquía. Pensó en ese momento que era uno de los lugares máximos al que podía llegar; pero su camino apenas comenzaba.

Cinco años después, el actor mexicano alcanzó diferentes objetivos en un solo proyecto: protagonizar una cinta en Hollywood, actuar al lado de figuras de talla internacional y, además, lograr una nominación a los Globos de Oro.

Puede interesarte: Gina Lollobrigida, la diva que marcó época en el cine italiano

“Creo que esa persona que era en 2015 no se lo hubiera creído, siempre quise dedicarme al cine, no me interesaba cómo, pero quería trabajar en esta industria y el Diego Te Prometo Anarquía pensaba que era un golpe de suerte, que era una cosa fortuita, que iba a ser una experiencia única; pensé: ‘ya hice una película y a ver qué pasa’, en verdad el Diego de ese entonces no se hubiera creído el llegar tan lejos y ahora Babylon viene a demostrarle a ese Diego que ¡no!, que mientras él seguía trabajando, las cosas se iban alineando para llegar hasta donde estoy hoy”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

Este año, el actor debutó en Babylon, a lado de Brad Pitt y Margot Robbie, bajo la dirección de Damien Chazelle. Su trabajo logró el reconocimiento de la crítica al ser nominado en la categoría de Mejor Actor de Película, Musical o Comedia, por su personaje de Manny Torres.

La trama principal aborda la evolución del cine mudo al sonoro, entrelazado con una historia de amor y de aspiración por conseguir sus sueños.

Brad Pitt tiene 58 años y al menos 80 participaciones como actor tanto en el cine como en la televisión. Foto: EFE | EPA | Nina Prommer

De manera global podría definirse como una crítica a Hollywood y sus alrededores en la década de los años 20, una sátira, así como un homenaje al cine a lo largo de tres décadas.

UN RETRATO DE HOLLYWOOD

“El reto era tratar de capturar todo el espectro de lo que Hollywood era en ese momento, al menos para mí. La trama tiene una mezcla de comedia y tragedia, desde lo más alto hasta lo más bajo, quise mezclar lo hermoso y lo feo con lo bello y lo grotesco y hacerlo de una manera que realmente impactara a las personas. Quería que todo en esta película no fuera lo que esperara el espectador”, aseguró Chazelle en charla con este medio.

La historia sigue a Manny Torres, un actor mexicano que busca, incansablemente, desenvolverse dentro de un set de filmación. En un inicio le tocan las tareas más complicadas; su pasión lo llevará por caminos que no se imaginó.

“Para crear este personaje trabajamos mucho con Chaplin y con Al Pacino sobre todo por la idea de que Manuel no dice mucho al inicio, que todo había que contarlo con la cara, Pacino tiene esta cualidad de poder explotar de un momento a otro, ir de cero a cien y demostrar con sus ojos y expresión que es un personaje inteligente, que algo está maquinando y en el personaje de Chaplin extrajimos esa inocencia, él tenía 50 años y cuando le hacías un close up y abría los ojos, se seguía viendo como un niño, Damien quería eso con Manuel.

“Manuel es un trabajo en equipo, es una creación que hicimos entre los dos y de actores mexicanos nos basamos más en el look un poco de Ramón Novaro, un actor del cine mudo en Hollywood, mexicano también”, dijo el protagonista.

LA MEJOR ELECCIÓN

Para el director era fundamental la presencia de un mexicano en la trama, sobre todo porque asegura que hay poco conocimiento del papel que jugaron los connacionales en Hollywood y en Los Ángeles en los años 20, así como su influencia en la industria del cine.

Foto: AFP

“Mucho de eso se ha olvidado en Estados Unidos, así que fue importante para mí tratar transmitirlo. Trabajar con alguien como Diego fue una combinación perfecta porque nunca antes había filmado una película en Hollywood, todavía estaba aprendiendo inglés en ese momento y realmente todo eso tenía mucha relación con su personaje”, expresó el director.

Diego, quien ha participado en las series Narcos: México (2021), dando vida a Arturo Beltrán Leyva; Desenfrenadas (2020) y El Recluso (2018) encontró en sus compañeros Brad y Margot excelentes cualidades mismas que aplicará en futuros proyectos.

“Con Margot puedo destacar su disciplina, es una excelente actriz, es una fuerza brutal por su gran dedicación, es talento también que ha trabajado muchísimo y si hay que tener que llegar al set a las 6 de la mañana, ella llegaba a las 5, ella es muy disciplinada.

“De Brad destaco esa calma, ese momento en el que está él para afrontar cualquier momento en el set o escena desde un terreno con mucha paz y mucha calma, eso les aprendí, tardaré los 30 años que tardó Brad seguramente en tener ese temple, pero eso lo vi y me gustaría que se me pegara, la disciplina, ser imparable y poder estar en calma”, comentó el mexicano.

Tobey Maguire, Jean Smart, Olivia Wilde, J. C. Currais, Jimmy Ortega, Shane Powers y Phoebe Tonkin completan el elenco. La producción corre a cargo de Olivia Hamilton, esposa de Chazelle y quien recomendó al mexicano para el papel principal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Trabajó con Diego uno a uno, ella creyó en él desde el primer día y hace el papel de la directora (Ruth) Adler en la película. Así que ella estaba constantemente saltando de un trabajo a otro mientras hacíamos la película.

“Ella es algo así como mi mano derecha durante el proceso de filmación, así de importante, yo mismo necesito a alguien en quien pueda acudir en un momento dado en cuya opinión puedan confiar”, comentó Chazelle. El filme está disponible a partir del 19 de enero en cines comerciales.