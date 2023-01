Diego Calva y el director Damien Chazelle presentan Babylon

En Babylon, México no sólo destaca en pantalla por la participación del actor Diego Calva, sino también detrás de cámaras, durante el rodaje, esto gracias a que el protagonista se encargó de conquistar al elenco y a toda la producción con distintos obsequios.

De acuerdo con la productora Olivia Hamilton y el director de la cinta Damien Chazelle, una de las cosas que más destacaron durante la filmación fueron los regalos que el histrión entregó al equipo y el orgullo que Calva siempre sintió al decir su lugar de origen.

“De todo les llevé, desde mole, salsas picantes, dulces mexicanos, juguetes mexicanos, muchos xoloizcuintle, al hijo de Damien le encantaron los perritos xoloizcuintles de barro y sobre todo también me ha gustado regalarles cosas de Oaxaca, mi padre es de Oaxaca entonces, textiles de Oaxaca, mezcales, barro negro, todo eso ha sido lo que he podido llegar a ofrecer y dar”, afirmó en entrevista el protagonista de Babylon durante la alfombra dorada que se montó este domingo en una plaza de Polanco.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

En su visita al país, Calva llevó al director y su esposa, la productora a comer tortas ahogadas y tacos de barbacoa, algo que, confesaron, les dejó un gran sabor de boca.

Su corazón está dividido entre la pasión por su trabajo, sus amigos y su familia. Fue su mamá Lorena Hernández, quien también acudió al evento de ayer y que, orgullosa, catalogó a su hijo como un embajador de México a nivel mundial.

“Diego se fue a las grabaciones en pleno Covid y creo que nos tardamos en entender todo lo que estaba pasando, realmente fue en octubre del año pasado cuando estuve en el último día de filmación, que me di cuenta de lo grande que era este proyecto”, expresó Hernández.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Tener a mi mamá aquí es de las cosas más especiales, poder compartir todas estas experiencias, emociones con ella es muy especial y muy gratificante, se siente muy chido y esta onda de ‘embajador’ y todo creo que hay que seguirlo pensando, creo que los artistas somos artistas, no necesariamente líderes de opinión y hay que asumir la responsabilidad de lo que eso conlleva y prometo que tendré mucho cuidado con lo que viene, pero ahorita lo único que me toca a mí es disfrutar y ser fiel a mi arte”, agregó Calva.

Por otro lado, el actor reconoció la emoción que siente al ver su nominación en los Globos de Oro en la categoría Actor en una Película, Musical o Comedia. Aseguró que en la gala del 10 de enero estará acompañado por su mamá y su novia.

“Tengo muy poco en la cabeza como la idea de ganar, yo creo que si me llegara a tocar no creo preparar ningún speech, siento que hasta eso sí soy supersticioso de que siento que si hago el speech antes sería de mala suerte, lo voy a esperar.

“El atuendo lo tengo, he estado por primera vez en la vida también pudiendo decidir y trabajar con distintas marcas, pero vuelvo a lo mismo, la idea de los premios es una consecuencia, pero el trabajo que está hecho y el hecho de que se valore, es lo único que verdaderamente importa”, sostuvo el actor.

Babylon también compite en las ternas de Mejor Película, Musical o Comedia, Mejor Actriz y Actor de Reparto, para Margot Robbie y Brad Pitt, respectivamente.

“Es muy especial la gala porque el cumpleaños de mi mamá es el 9 de enero y los Golden Globes son el 10 entonces pase lo que pase ganar es lo menos importante, la experiencia y la idea de que en verdad es un honor y es muy gratificante estar ahí”, enfatizó.

Babylon aborda la historia de la transformación que existe entre el cine mudo y el sonoro, en los años 20, las complicaciones que existieron y todo mezclado con una historia de amor y aspiración.

El trabajo de investigación se prolongó a lo largo de 15 años, según reveló el director, quien estuvo al frente de proyectos de Whiplash (2014) y La La Land (2016). De hecho, el mismo equipo que trabajó en ambos proyectos fue el que se unió para este nuevo producto que estrenará el 19 de enero en cines.

“De cierta manera traté de ser honesto en los dos lados de la industria, la cosas que amo de Hollywood y la manera en que la industria puede vencer a la gente que está en ella, la manera brutal y casi violenta que puede llegar a tener Hollywood definitivamente quería estar seguro de mostrar esas dos facetas", aseguró Chazelle.

El cineasta ganó un Premio Óscar en 2017 por su trabajo como director en La La Land, por lo que es posible que pueda ser considerado como un profesional exitoso dentro de la industria de Hollywood, pero ¿está preparado para el fracaso?

“Siempre tienes que estar listo para fallar, porque como vemos la industria en la película siempres son altos y bajos, así que tienes que enfocarte en lo que haces y en tu trabajo, es lo que yo hago”, concluyó.

Tobey Maguire, Jean Smart, Olivia Wilde, J. C. Currais, Jimmy Ortega, Shane Powers y Phoebe Tonkin completan el elenco.

-Calva y Yalitza juntos-

Diego Calva adelantó que próximamente trabajará con Yalitza en Familia de Medianoche, serie que estrenará por AppleTv y de la que no quiso revelar detalles de su personaje.

“Con ella (Yalitza) fue increíble, no compartimos mucho, pero tenemos un par de escenas, creo que lo que más me emociona de este proyecto es que es el primer contenido que hace AppleTV completamente latino y más que hablar de él lo que me interesa es que se estrene porque hay muchos mexicanos, chilenos, argentinos y somos muchos latinos haciendo proyectos de calidad”, afirmó Calva.