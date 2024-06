Diego Luna comparte sus experiencias de vida en el FIC Guadalajara

Guadalajara. Diego Luna se arrepiente de guardarse los comentarios que quería expresar, pues hubo momentos en los que pudo compartir su punto de vista pero no lo hizo. Hasta ahora entendió que la honestidad es la única que puede salvarlo.

El actor llegó a esa reflexión después de compartirle su vida a Roberto Fiesco, cineasta que estuvo a cargo de la escritura de su libro biográfico: Diego Luna, la neta es chida, pero inalcanzable, mismo que presentó en la edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Me ayudó a recordar mi vida, a sacarla del orden en el que uno la pone para que no duela. Este ejercicio fue bonito, confrontativo, duro porque me tocó hacerlo una vez que mi padre había muerto.Diego Luna.

En estas páginas, el cineasta recorre la vida del actor, director y productor, desde su nacimiento, así como el desarrollo que tuvo dentro de escenarios teatrales, esto gracias a sus padres Alejandro Luna, escenógrafo y Fiona Alexander, diseñadora de vestuario.

Me di cuenta de muchas cosas, patrones, cosas que no dije y que no atesoré. Me ayuda a entender todo lo que me queda por hacer y por agradecer.Diego Luna.

Diego Luna recordó que el dramaturgo y director Luis de Tavira fue quien le propuso realizar su primera obra de teatro. Estando sobre el escenario de uno de los salones del Complejo Santander de Artes Escénicas, el actor recuerda cuando su padre ayudó a forjar dicho espacio, en Zapopan.

“Le agradezco al teatro que como actor te da la conciencia de que si bien hay un interlocutor, se trata de la experiencia que aquí sucede. El cine a través de la cámara a veces es súper mentiroso y trabajas con un sólo objetivo y la libertad como actor de habitar un espacio que el teatro te da, es inigualable, después esa conciencia creo que en el cine ayuda muchísimo, a pesar de que he cometido el error de pensar de más, es un poco despojarse como actor y vivir un momento y habitar un espacio y dejar que otros sean testigos, eso lo da el teatro”, expresó.

La televisión le dio el éxito, pero lo motivó a buscar su verdadero camino

También contó un poco el camino que tuvo en la televisión en sus inicios y que, gracias a estos proyectos, pudo encontrar, en primera instancia, la fama, el éxito, el reconocimiento a su carrera, pero también lo motivó a buscar su verdadero camino.

“Hubo una época en la que fue muy importante lo que me pasó, yo diría en la infancia, entre los 10 y 15 años y después lo que fue importante fue trascender esa etapa. Si bien le debo mucho al teatro que me mantenía aterrizado, el cine que me enseñó que había una oportunidad de hacer audiovisual de una forma mucho más artesanal, con mucho más tiempo de reflexión, pero de alguna u otra forma tuve que pasar por ahí para darme cuenta de lo que me di cuenta, fue hasta los 19 años que dije ya no, no me voy a echar otra telenovela nunca más.

La televisión es una vida fácil: Diego Luna

Respecto a la pantalla chica, el también director y productor señaló: “Lo que sí es interesante es lo que le ha pasado a la televisión y cómo ésta incluso ahora es un foro para muchísimos creadores en un cine que quizás cada vez toma menos riesgos, es a través de la televisión que conocemos a muchos directores, pero en esa época la televisión tendía a nublar la vista, era de pronto una vida muy fácil, necesité de ciertos personajes para despertarme y salir de ahí. Alfonso Cuarón y la película Y tu mamá también fueron vitales para exorcizar muchas cosas y darme cuenta que quería hacer otro tipo de trabajo”, sostuvo.

En cuanto al rubro cinematográfico, el protagonista de la serie Andor aseguró que a él le hubiera encantado crecer con el cine que hoy se tiene disponible, en sus tiempos, él dependía mucho del programador de la Cineteca, por ejemplo o del Cineclub cerca de su casa.

Aprovechen esa oportunidad que tienen hoy de ver el cine que quieran, nunca está de más, nunca está de más escuchar otra opinión, ver otra perspectiva.Diego Luna.