Diego Luna ofrecerá funciones especiales de la obra "Privacidad"

Tras el escándalo entre Cambridge Analytica y Facebook, el actor Diego Luna asegura que la discusión que propone la obra Privacidad es más que pertinente, pues en ella se da oportunidad para que la gente reflexione sobre la información que comparte en las redes digitales, propuesta que ha sido sustentada por Edward Snowden, uno de los impulsores de este proyecto.



“Esto no acaba de suceder, ya lleva un rato. En la obra hay toda una dinámica de cómo la información que le das a Facebook nos permite saber muchas cosas de ti, incluso por quién vas a votar. Y cuando esa información se utiliza en una elección pues se puede manipular”, comenta sobre este caso donde se manejaron datos personales de 50 millones de usuarios para beneficiar, supuestamente, a la campaña de Donald Trump.



“Lo que pasa es que ahora explotó mediáticamente, pero esta discusión lleva tiempo sucediendo. Hemos visto que la obra se enciende cada vez más en el contexto mexicano por noticias como Cambridge Analytica, que es algo de lo que ya hablábamos y que ahora resuena de forma distinta en el público”, explica Luna sobre esta puesta que se presenta en el Teatro Insurgentes, la cual tendrá funciones especiales de jueves a domingo durante la Semana Santa.

“Privacidad destaca lo importante que es hablar sobre este tema y de lo poquito que sabemos respecto a estos avances tecnológicos que no necesariamente están al servicio del consumidor, de nosotros que tenemos este teléfono y que no sabemos en realidad qué son capaces de hacer”, dice el actor protagonista de Rogue one: una historia de Star Wars.



Diego Luna asegura que más allá de esta obra, el teatro es una herramienta de cambio social que tiene una pertinencia necesaria ahora.



“Creo que el teatro es una gran herramienta de cambio, sobre todo el que está inspirado en la realidad que estamos viviendo pues invariablemente encuentra a su público.



También nos recuerda que no estamos solos, que lo que nos pasa a nosotros probablemente le pasó a alguien más. En el mejor de los casos el teatro termina transformándote, detonándote esa reflexión”, expone.