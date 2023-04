Diego Shoening cambia los escenarios por la cocina para participar en Bake Off México

Diego Shoening, quien es parte del programa musical Mi famoso y yo, que se transmite los domingos por Las Estrellas, liga un trabajo tras otro.

El conductor y cantante, quien había desarrollado su carrera en Miami desde hace algunos años, se prepara para ser parte de la versión del musical Vaselina Timbiriche, pero a la par que se le verá en el teatro, no dejará de aparecer en televisión.

Schoening adelantó que formará parte de la segunda temporada de Bake Off México: El Gran Pastelero, misma que se estrenará próximamente por HBO Max.

“Soy buenísimo, me encanta la cocina, yo creo que tengo un chef escondido dentro de mí y es de las pasiones que me mueven mucho y me encanta.

“Siempre he tenido esa pasión por cocinar, desde mi abuelita, a ella le fascinaba cocinar cosas increíbles, de ahí le fui agarrando cariño a la cocina y cuando empecé a vivir solo fue cuando cocinaba ya cosas bien sabrosas”, contó.

Angélica Vale será nuevamente la conductora y entre los nuevos participantes están Polo Morín, Paco de Miguel, Sylvia Pasquel, Issabela Camil, Alicia Villarreal, entre otros.