Diez razones para no perderse el FIC de Morelia

Como ya es tradición, el Festival Internacional de Cine de Morelia presentará lo mejor de producciones mexicanas e internacionales en un solo lugar. Este año, la programación destaca no solo por una gran cantidad de mujeres cineastas, sino por historias provenientes de todas latitudes. Por eso queremos compartirte estas diez actividades que nos parecen imperdibles en esta que es su edición número 16 que comienza hoy

1. Estreno de Roma Esta es sin duda la cinta más esperada de esta edición. La producción ganadora de la pasada Mostra de Venecia tendrá oficialmente su estreno en una gala donde su creador, Alfonso Cuarón, y miembros del elenco estarán presentes.

2. Damien Chazelle en México El director de Whiplash y La La Land visitará por primera vez nuestro país para el estreno de su más reciente cinta El primer hombre en la luna, donde estará acompañado de la actriz ganadora del Globo de Oro, Claire Foy.

3. Cine mexicano de los 70 Clásicos de la cinematográfica nacional podrán verse en este ciclo que el FICM realiza en colaboración con la Cineteca Nacional. Ahí podrán verse cintas como Los albañiles, La pasión según Berenice y Canoa, con la presencia de Felipe Cazals.

4. Competencia largos mexicanos La base del FICM es la exhibición y reconocimiento de proyectos mexicanos. Y este año el programa es de los más esperados, pues presentará cintas como Museo, ganadora en la pasada Berlinale; Bayoneta, de Kyzza Terrazas y protagonizada por Luis Gerardo Méndez; o Las niñas bien, adaptación de la novela de Guadalupe Loaeza.

Foto: Cortesía

5. Estrenos nacionales Fuera de competencia, se realizarán premieres de cintas nacionales como Perfectos desconocidos, de Manolo Caro que es un remake de la exitosa versión italiana y española. Así como Mi pequeño gran hombre, producción de Jorge Ramírez Suárez q ue es una adaptación de una cinta francesa.

6. Estrenos internacionales Por supuesto las cintas extranjeras no pueden faltar. Gran expectación causan los estrenos de cintas como Vox Lux, protagonizada por Natalie Portman; The old man and the gun, la última cinta de Robert Redford o Beautiful boy, producida por Brad Pitt y estelarizada por Timothée Chalamet.

7. Butaca a Lynne Ramsey La directora de cintas como Tenemos que hablar de Kevin o Nunca estarás a salvo no solo será la presidenta del jurado del FICM, también recibirá un reconocimiento a su filmografía develando una butaca con su nombre durante la función de Ratchatcher, su ópera prima.

8. Recordar el 68 A 50 años del movimiento estudiantil, el FICM recordará este hecho histórico con la proyección del documental restaurado El grito. Asimismo, tendrá una proyección especial de Olimpia, con su creador José Manuel Cravioto.

9. Retrospectiva Alex Phillips Se trata de una proyección de cintas y la exhibición de la muestra fotográfica de este creador fotográfico. Entre los archivos que podrán revisarse están sus trabajos en México que van desde Santa, en 1931, hasta El castillo de la pureza en 1973.

10. Documental Chivas Se trata del estreno del documental sobre el equipo mexicano, que contará la historia de uno de los equipos de futbol más queridos de México. A su estreno asistirán miembros del equipo femenil como Blanca Félix y Norma Palafox; así como Carlos Salcido y Alan Pulido del varonil.