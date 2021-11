Disclosure se baja del Corona Capital a horas de su presentación

Las malas noticias para la edición 11 del Corona Capital siguen. Esta vez Disclosure canceló su participación para este sábado, debido a que uno de sus miembros sufrió un percance de salud.

“Guy ha sufrido una seria intoxicación por comida y una infección estomacal. Estamos en la Ciudad de México, tenemos todo el día doctores entrando y saliendo tratando de que se sienta mejor pero no esta funcionando”, dijo su hermano Howard Lawrence en una storie de Instagram.

Gossip The Kooks, segunda cancelación en el Corona Capital

“Tengo que anunciarles que no vamos a estar tocando esta noche. Hemos trabajando con los promotores (del evento) para tratar de tocar para ustedes este fin de semana. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Los mantendremos al tanto. Lo sentimos”, añadió el músico.

Disclosure era una de las bandas principales del Corona Capital 2021. Y debido a su cancelación, el espectáculo de LP que estaba programado en el mismo escenario a las 18:50 horas, se retrasó para tomar su lugar a las 20:50 horas.

Esta es la tercera cancelación que sufre el cartel del Corona Capital. St. Vincent fue la primera que anunció que no se presentaría esta sábado debido a que un miembro de su banda dio positivo por Covid-19.

Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival", compartió en sus redes sociales.

La noche del viernes, The Kooks anunció que no se presentarían en el festival debido a que el frontman de la banda se convertiría en papá. “Nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana", publicó la organización del evento.

Hasta el momento la actuación de Tame Impala, que es el acto principal de este primer día, sigue en pie. El cartel del domingo se mantiene sin modificaciones.

La edición 2021 del Corona Capital inicio a las 13 horas y reunió hasta las 19:30 a 59 mil 600 asistentes.