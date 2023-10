Disney devuelve a la vida a Robin Williams con el Genio de Aladdin

La longeva casa de animación Disney, que este 16 de octubre cumple 100 años, celebra a lo grande con el lanzamiento de un cortometraje que incluirá a más de 500 personajes.

Once Upon a Time a Studio está disponible desde este lunes en el catálogo de Disney+ y un detalle que lo hace aún más significativo y, a la vez, polémico, es el personaje del Genio de Aladdin que será interpretado por Robin Williams.

Williams fue quien dio vida al mítico dibujo desde su origen, y ahora los creativos de Disney se las ingeniaron para “resucitar” al actor que falleció hace casi una década, para que vuelva a ser el Genio azul.

De acuerdo con la revista Variety, los directores del cortometraje, Dan Abraham y Trent Correy, no recurrieron a la Inteligencia Artificial para incluir a Robin en esta producción.

Sino que tuvieron acceso a archivos inéditos de Disney con las colaboraciones de Williams donde el material fue utilizado fragmento por fragmento para traer de vuelta al Genio de Aladdin original.

Hija de Robin Williams no está entusiasmada con el corto de Disney

Según Fotogramas, Zelda Williams, hija del extinto actor de Hollywood no está muy feliz con el uso del material donde su padre interpretó al Genio de Aladdin.

Durante las protestas del sindicato de actores de EU, Zelda dijo estar en contra del uso de la IA para resucitar a actores.

En el caso de la aparición de Robin en Once Upon a Time a Studio, reconoció que no era algo que le entusiasmaba, pues prefería que esas oportunidades se le dieran a actores nuevos.

"Aunque personalmente lo encuentro perturbador, las implicaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos. Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, de dar voz a dibujos animados, de poner su esfuerzo humano y tiempo en la búsqueda de la actuación,", expresó Zelda.

La hija de Williams criticó que Disney busque imitar a grandes personajes y los cree a partir de piezas hechas en el pasado en lugar de apostar por otras formas de producir contenidos.

“Estas recreaciones como la de Once Upon a Time a Studio son, en el mejor de los casos, una pobre imitación de personas más grandes, pero en el peor de los casos, un horrendo monstruo frankensteiniano, ensamblado a partir de lo peor de todo lo que representa esta industria, en lugar de lo que debería representar". agregó.