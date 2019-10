Esto es lo que podrás ver en la plataforma de Disney +

Como varios habían supuesto, los contenidos de las empresas que recientemente adquirió el emporio Disney, serán descartados de otras plataformas de streaming como Netflix, HBO.

Recientemente la empresa del "ratón Miguelito" anunció en un video el contenido que los usuarios podrán ver en su plataforma próximos a la fecha de su estreno en Estados Unidos, la cual se tiene programada para este 12 de noviembre.

Con el fin de representar una competencia para los originales de otras plataformas, Disney + no solo contará con contenido de archivo (películas clásicas y series) sino también con material del Universo Marvel y Star Wars.



La plataforma llegará a México a finales del 2020, hasta el momento su contenido se puede disfrutar el Prime Video una disposición lograda debido al acuerdo entre Amazon y Disney.

En su cuenta de Youtube, subió este video de 3 horas con el contenido más detallado