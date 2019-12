Dj Armin Van Buuren alista su regreso a México para 2020

Que la música latina tenga una explosión musical en el mundo es un sinónimo de la diversidad que hay en la escena. Así lo considera Armin Van Buuren, uno de los DJ’s más exitosos en las últimas dos décadas. El creador de éxitos como This is what it feels like y Blah blah blah, reconoce la trascendencia de este ritmo, el cual desea apoyar desde su trinchera.

“Hay mucha gente que ama la música latina en este momento y sólo puedo alentarlo. Esto muestra cuán vibrante es la escena musical en estos momentos, cómo sigue cambiando, e incluso los géneros más antiguos logran volver a la vida y enriquecer el mundo de la música. Esa es una de las cosas que amo de toda esta industria”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Aunque no se declara abiertamente seguidor de algún artista en español, Armin Van Buuren sí comparte su interés por trabajar con una figura latina, e incluso mexicana. “Me gustaría decir que estoy dispuesto a trabajar con cualquier persona siempre que sus ideas sean buenas. Si alguien o el sonido de alguien me inspira, ¡estoy listo para hacerlo!”, dice con emoción.

Armin Van Buuren lanzó el 25 de octubre su disco Balance, el séptimo material de estudio que presenta en más de 20 años de carrera. Un disco que según el DJ “se centra en ese viaje en busca de inspiración, sobre probar nuevas ideas e incorporar cosas que ya conozco y amo. Creo que se nota en el equilibrio entre las 28 pistas del álbum, porque es muy diverso en términos de sonido e influencias”.

Para el músico, este álbum representa el viaje musical que ha recorrido en los últimos tres años: “Son relativamente 14 canciones nuevas, pero también decidí añadir las 14 pistas que había lanzado antes para mostrar a mis seguidores la evolución musical. Es como fotografía de toda la música que he estado produciendo en los últimos tres años, además ¡es mi primer álbum doble!”.

Será en marzo cuando Armin Van Buuren se reencuentre con México, pues el DJ es uno de los actos estelares del EDC México 2020, junto a otros exponentes como David Guetta, Tiësto y Zedd. “Estoy sumamente emocionado. Cuando pienso en México sólo encuentro buenos recuerdos de su público. Así que tengo muchas ganas de volver a estar de fiesta con ustedes durante el EDC México”.

El músico admite que nuestro país ha sido una fuerte inspiración para su música, pues en 11 años ha ofrecido 11 conciertos. “México siempre ha sido un lugar al que amo volver, simplemente porque me parece que la energía de la gente ahí es realmente adictiva. Es casi como un segundo hogar para mí”, afirma.

Aunque Armin van Buuren se ha posicionado en cinco años como el número uno de la DJ Mag –la revista que cada año realiza el top 100 de los mejores Dj’s del mundo–, creó el concepto A State of Trance, una de las radios más influyentes en la música electrónica, y ha sido condecorado con la Orden de Orange-Nassau que le otorgó el gobierno de los Países Bajos por sus aportaciones musicales, el DJ todavía tiene muchas cosas pendientes por hacer en su carrera y su vida.

“Siempre estoy agregando cosas nuevas a la lista. A nivel personal, me encantaría mostrarles más el mundo a mis hijos y viajar a lugares como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En términos de música o mi carrera, ahora estoy aprendiendo a tocar el piano, que es algo que amo hacer en este momento, a pesar de que es realmente difícil de aprender”, finaliza.