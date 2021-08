DJ Mariana Bo forja guerreros musicales

Mientras realizaba sus estudios en el Instituto Sinaloense de Cultura, Mariana Bo inició su carrera como DJ profesional. Cuatro años más tarde, en 2015, lanzó su primer disco, Lights & love, y para 2017 se convirtió en la primera mexicana en ingresar al Top 100 de la revista británica especializada en música DJ Mag, en el puesto 84, de donde escaló hasta llega al lugar 44, que ocupa actualmente.

Desde entonces ha ido consolidando su carrera al mando de las tornamesas. Se ha presentado en eventos internacionales como Tomorrowland, Beyond Wonderland y las ediciones de Las Vegas y México del evento internacional Electric Daisy Carnival (EDC).

En una búsqueda por utilizar su proyección para apoyar al talento nacional, recientemente presentó su propia agencia de booking llamada Ares, la cual adelantó es la predecesora de un sello discográfico que verá la luz en 2022.

“Ten por seguro que voy a trabajar mucho en este proyecto para que sea el mejor label latinoamericano de música electrónica, será una bomba”, compartió a El Sol de México.

“Acabo de abrir una agencia de booking para DJ's latinos e internacionales, tengo a seis mexicanos, y ya tengo un equipo hecho”, agrega entusiasmada.

La originaria de Culiacán, Sinaloa, señaló que su objetivo con el proyecto Ares es forjar guerreros para los escenarios, que lleven consigo el legado de la industria latina a lugares de Asia y Europa donde todavía no se conoce la oferta local. Su parrilla de talento está conformada, hasta el momento, por Broz Rodríguez, Momis Alanis, Starx, Antidjs y Shanti.

Además de estos proyectos, continúa promocionando su línea de productos, con lo cual ha podido aprender más sobre el mundo empresarial. Sin embargo, fiel a su objetivo inicial, señaló que no piensa dejar de lado su faceta como artista.

“La música es lo más importante de todo, siempre le doy prioridad. Diario me levanto, estoy en el estudio y en la noche llego del gimnasio y me dedico al estudio, cuando veo que tengo varios tracks y varias canciones ya listas, le dedico un poco más a estos proyectos. Lo bueno es que tengo un equipo que está entrando en Ares y eso me ayuda bastante, no podría sola”.

Dedicada a crear música, busca seguir sorprendiendo a sus fans y ahora presenta el tema Paris, el cual empezó a preparar desde antes de la pandemia durante un viaje a la capital francesa, gracias a un encuentro que tuvo con un músico local en el transporte público.

“Iba al aeropuerto y me tuve que subir a un subway para que me llevara, recuerdo que venía muy cansada, venía de varios shows. En eso entró un hombre con un acordeón y me le quedé viendo, me gustó como tocó y le dije, 'oye, ¿puedes tocar algo tradicional parisino?'. Él no hablaba inglés ni yo francés, así que nos entendimos a medias, pero terminó tocando una canción”.

Mariana siguió: “Saqué mi celular y empecé a grabar todo, tuve mucha suerte que en ese momento ningún pasajero hablara, gritara o algún celular nos interrumpiera, me dio mucho gusto. Me quedé con la grabación y a los dos años saqué esta canción”.

Actualmente la DJ continúa trabajando en nueva música, y preparando su regreso a los escenarios presenciales en los próximos meses.