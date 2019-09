DJs mexicanos elevan sus beats a escenarios internacionales

Daniel Bautista, es firme al asegurar que México tiene una “cultura de la música electrónica”, en sus recuerdos están los muchos festivales a los que asistió en los que puso ver a Dj’s como Steve Aoki y David Guetta y el furor que causaba en el y sus amigos la visita de los músicos extranjeros.

El tiempo pasó y Bautista considera que aunque hay menos presentaciones de dichos músicos en la actualidad debido al boom del reguetón, desde su punto de vista la música electrónica está teniendo un nuevo aire con una importante diferencia, que esta vez son exponentes nacionales quienes la lideran.

“Creo que otra vez la escena de los Dj’s está tomando vuelo y gracias a dios lo está haciendo con los propios mexicanos. Creo que hoy por hoy si se está reanudando el tema de los Dj’s es por los Dj’s mexicanos”, asegura en platica con El Sol de México en las inmediaciones de un antro apagado por la luz del día.

Bautista es mejor conocido como Mr. Pig, es hermano del cantante de música urbana Mario Bautista y de Fey, su carrera comenzó como Youtuber y hoy es uno de los muchos Dj’s que se han ido abriendo paso tanto internacional como nacionalmente en la escena de la música electrónica latina.

“Los pocos lugares que había en los festivales de México fueron creciendo, el EDC ha crecido como han crecido los espacios para mexicanos, tanto en cantidad como en importancia, hace 3 años estaban dando un slot, este año dieron 4 por día, y ya no solo es estas ganas de nosotros de que nos apoyen, la industria ya está apoyando porque estamos demostrándolo con hechos”, asegura Mr. Pig.

Desde el 2018 el dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike, quienes ocupan el segundo puesto en el conteo anual de la revista Djmag, se han encargado de que el talento mexicano llegue al festival de música electrónica más importante del mundo, Tomorrowland, cuyo éxito ha generado que el número de mexicanos en este año con año crezca.

“Estamos viviendo un gran momento, es el verano donde más mexicanos se han presentado en la temporada europea tanto en Tomorrowland, como en diferentes festivales y esto se está viendo amplificado por el público mexicano que está haciendo ruido de esta presencia de Dj’s nacionales en Europa”, asegura Jorge Corral integrante de Tom & Collins, quienes pudieron presentarse en dicho festival este año por segunda ocasión.

Según las gemelas regiomontanas Karla y Karen de la Garza creadoras de Le Twins, el movimiento ha tomado una fuerza especial a partir de la visita de los mexicanos al magno festival.

“Este año es el primer año en el que todos comenzamos a apoyarnos, entró como una nueva generación de Dj’s que dijimos ‘vamos a unirnos todos’ y eso fue lo que hizo que el año pasado fueran dos Dj’s mexicanos a Tomorrowland y este año vimos a cinco, entonces creo que esa es la meta”, comenta Karen.

Además, las gemelas aseguran que también existe un movimiento femenino dentro de la música electrónica y que va en aumento.

“Creo que cada vez está creciendo más, antes no había tantas mujeres y eso era una dificultad para nosotras en el tema de credibilidad pero eso nos impulso a no tener errores, creo antes no había una escena de mujeres y ahora cada vez crece más”, asegura .

Un ejemplo de ello es la violinista y productora Mariana Bo quien en el 2017 se convirtió en la primera mexicana en ingresar al conteo anual de la revista Djmag de los 100 mejores Dj’s del mundo cuyo puesto ha subió en la última edición.

Hoy es el último día para votar para que Le Twins, Mr. Pig y Tom & Collins, junto Rokkatto Agency formen parte del conteo anual de esta importante lista.