Documental presenta los claroscuros de Parchís

GUADALAJARA. Yolanda, David, Tino, Gemma y Frank dominaron las listas de popularidad en España, Argentina, México y otros países de América Latina hace 40 años, cuando Parchís inició su carrera musical. Más de 14 millones de discos vendidos, giras internacionales, siete películas como protagonistas y un sinfín de éxitos marcaron la carrera de este grupo que cuenta su historia en Parchís: El documental, historia que se encuentra disponible en Netflix a partir de hoy.

“Al día de hoy, 40 años después, se trata mostrar un documental realista, que dé cuenta del grupo sin fisuras, con sus luces y sombras y que al mismo tiempo guste a sus fans”, explica Daniel Arasanz, director de este proyecto, cuya idea original y guión pertenece a Richard Royuela.

“Este documental es básicamente para explicar la historia de un grupo que significa tanto para millones de personas y sobre todo que es un grupo que atañe a su infancia; la patria de cada uno es su infancia, entonces se intenta mostrar eso”, dice el cineasta, quien junto a los integrantes de Parchís estrenó en México este documental en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Constantino Fernández, mejor conocido en Parchís como Tino, este documental es una celebración a la música que cautivó al público de 1979 a 1985 que el grupo estuvo activo. “Ha pasado mucho tiempo y es cierto que es parte de la magia y el milagro que haya habido gente que se haya interesado en hacer este documental, porque hay un público que tiene un recuerdo grato de la historia y aquí estamos”.

Parchís: El documental llevó un proceso de cinco años para su creación, entre investigación, documentación y entrevistas a los cinco integrantes del grupo. “Al día de hoy, ellos son personas que no viven en la misma ciudad y a veces resulta complicado organizarse. Pero cuando les explicamos el proyecto lo entendieron, lo meditaron, y lo aprobaron”, destaca el director.

El documental no sólo muestra el éxito que el grupo tuvo a muy temprana edad, sino los conflictos en los que se vieron involucrados con su disquera y manager durante los seis años que estuvieron en activo, un equilibrio que Tino atañe a la distancia de Daniel Arasanz con el grupo.

“El ponerte en manos de alguien que no es de tu generación, que es un poco un espectador de todo esto, era interesante, era ponerte en manos de alguien que iba a ser objetivo porque no tenía ninguna vinculación, no era fan, nos pareció un motivo más para embarcarnos en esta historia”, destaca el cantante.

Además de contar con los testimonios de sus cinco integrantes originales, Parchís: El documental también recupera entrevistas con los responsables de la agrupación, quienes hablan sobre los ingredientes que volvieron a este uno de los grupos más exitosos en la historia de habla hispana y la vida tras su disolución.