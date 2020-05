Reclama la comunidad LGBTI+ su lugar en la TV

Una declaración que la hizo sentirse liberada llevó a Ellen DeGeneres a ver pulverizados años de trabajo. “Yep... I’m gay”, la famosa frase que se publicó en 1997 en la portada de la revista Time para anunciar la entrevista en la que se reconocía como lesbiana, no la acercó en ese momento al público que la llevó a la gloria televisiva con la serie Ellen.

Significó en cambio el rechazo y la angustia de ver todo perdido. El paso estaba dado y la sociedad no supo en ese momento estar a la altura de su comediante favorita.

Foto: Time

Dice el escritor y guionista español Jaime Armiñan que la televisión es un espejo en el que nos miramos todos, y al mirarnos nos reflejamos, pero los integrantes de la comunidad LGBTI+ siguen librando una lucha por conseguir la diversidad en la pantalla chica, el medio por el que pueden llegar a las multitudes y ser reconocidos como parte de una colectividad que siempre ha tendido a excluirlos. La historia de ese largo camino andado y en el que aún hay muchas batallas por conquistar se narra en el documental Visibilidad, de Ryan White y Jessica Lawson.

En cinco capítulos de una hora cada uno, logran recopilar decenas de testimonios de actores, conductores, guionistas y creativos en general que enfrentaron sus propias guerras para obligar al sistema a incorporar sus historias en los programas, series y películas que se hacían para la televisión.

Se trata de una investigación completa que muestra cómo la comunidad LGBTQ+ se ganó la representación no sólo en las historias de ficción, sino también ganaron espacios en los noticieros en un país en el que en los años 60 la homosexualidad era considerada como un crimen en 49 de sus 50 estados.

Aparecen ahí los actores del cambio, como Mark Segal, quien en 1973 siendo un practicante de periodismo en el noticiero de Walter Cronkite, se atrevió a interrumpir una de las emisiones con un reclamo: “Los gays protestan contra los prejuicios de la CBS”.

Lo arrestaron y lo enjuiciaron, pero gracias al testimonio del conductor, que aseguró al juez “no irrumpieron, yo los invité”, se libró de una sentencia de 10 años, sólo tuvo que pagar una multa de 200 dólares, además Walter Cronkite abrió su espacio de noticias a temas LGBTQ+. Años después Segal fundó los periódicos National Gay Newspaper Guild y Philadelphia Gay News.

También están los que tuvieron que llevar una doble vida, como el actor George Takei, protagonista de Star trek, quien comprendió que si quería mantener viva su carrera tenía que ocultar su orientación sexual, pues ya había visto cómo se había truncado la carrera de Sheila Kuehel, de la serie Zelda, por parecer demasiado masculina.

O las revelaciones de Tim Gun, el presentador de Proyect runway y Making the cut, que narra cómo su padre, un agente del FBI, le golpeó el rostro con una toalla mojada cuando lo encontró, siendo él un niño, jugando en el sótano de su casa con las muñecas de su hermana.

El documental está lleno de muchas primeras veces, se da cuenta del reality televisivo que seguía la vida de la familia Loud, An American Family, en el que destacaba el joven Lance, el primer hombre abiertamente homosexual que apareció en un programa, la primera película que narró un amor homosexual (That Certain Summer) o la primera que contó un drama en el que dos mujeres eran amantes (Cuestión de Amor).

Con entrevistas a Billy Porter (protagonista de Pose), Wilson Cruz (La Vida de Angela) y Sara Ramírez (Callie en Grey’s Anatomy), por mencionar sólo algunos, los integrantes de la comunidad LGBTQ+ siguen exigiendo más espacios en los cuales verse reflejados sexual y culturalmente, "no todos los gay son hombres blancos", advierten.

Aunque reconocen que hay un gran abismo entre las primeras representaciones donde aparecen como asesinos, vengativos, egoístas o son tratados como enfermos o el otro extremo, cuando eran ridiculizados para ser el punto humorístico de los espectáculos.

Todos y cada uno de los programas donde se abordaron temáticas de la comunidad LGBTQ+ forman parte de este documental que rescata una historia que no debe olvidarse, de talk shows a telenovelas, sin dejar pasar las coberturas periodísticas de temas tan sensibles como la epidemia del VIH y hasta las caricaturas para niños, la más emotiva Arthur, que el año pasado abrió su temporada 22 con la boda entre el señor Ratburn y Patrick, de profesión chocolatero. Visibilidad, narrada por Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris y Lena Waithe está disponible en la plataforma Apple TV+.