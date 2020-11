Dolly Parton dona 1 mdd para vacuna contra Covid-19 de Moderna

Dolly Parton se sumó a la lista de famosos que han donado para la emergencia sanitaria por el Covid-19, en este caso el icono de la música country apoyó con un millón de dólares a la investigación de la vacuna contra el virus que desarrolla la empresa Morena Inc.

El diario británico The Guardian informó que la actriz y cantante estadounidense, de 74 años, realizó la donación en abril pasado luego de que su amiga, la doctora Naji Abumrad, del Instituto Vanderbilt de Infección, Inmunología e Inflamación de la Universidad Vanderbilt en Tennessee, le dijo que su equipo estaba haciendo "algunos avances interesantes" en la búsqueda de una cura para el virus.

Dicha investigación apoyó el desarrollo de la vacuna Moderna, la cual tuvo efectividad de 94.5% para prevenir el Covid-19, según datos provisionales de un ensayo clínico en etapa avanzada.

Cabe resaltar que la gran amistad de Parton y Abumrad se consolidó en 2014 luego de que la cantante sufrió un accidente automovilístico y fue tratada en Vanderbilt.

La donación de Parton también ha respaldado el estudio en Vanderbilt sobre el tratamiento de personas con Covid-19 con el plasma de otros portadores de anticuerpos contra el virus, así como el desarrollo de artículos de investigación sobre el coronavirus.

Luego de que la noticia se viralizó en redes sociales, Parton señaló en Twitter que cuando donó el dinero al fondo Covid sólo quería que funcionara bien, además señaló que espera que encuentren pronto la cura.

"Cuando doné el dinero al fondo Covid sólo quería que funcionara bien. Evidentemente, lo es. Esperemos encontrar una cura muy pronto", dijo.

Asimismo, en entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC News, Parton dijo que está feliz de que "cualquier cosa que pueda ayudar a alguien más".

When I donated the money to the Covid fund I just wanted it to do good and evidently, it is! Let’s just hope we can find a cure real soon. pic.twitter.com/dQgDWexO0C — Dolly Parton (@DollyParton) November 17, 2020

Este lunes, Moderna Inc informó que su vacuna experimental tuvo una efectividad de 94.5% para prevenir el Covid-19, según datos provisionales de un ensayo clínico, convirtiéndose en la segunda compañía estadounidense en una semana en informar resultados que superan las expectativas.

Junto con la vacuna de Pfizer Inc, que también demostró una efectividad superior al 90%, y en espera de más datos de seguridad y revisión regulatoria, EU podría tener dos tratamientos autorizados para uso de emergencia en diciembre, con hasta 60 millones de dosis disponibles para fin de año.

El próximo año, el gobierno de EU podría tener acceso a más de mil millones de dosis de los dos fabricantes de vacunas, más de lo necesario para los 330 millones de residentes del país.

Foto: EFE

Las vacunas, que usan la nueva tecnología conocida como ARN mensajero o ARNm, representan poderosas herramientas para combatir una pandemia que ha infectado a 54 millones de personas en todo el mundo y dejado 1.3 millones de muertos.

La noticia también llega en un momento en que los casos de Covid-19 se están disparando, alcanzando récords en Estados Unidos y empujando a algunos países europeos a volver a tomar severas medidas de confinamiento.

|| Con información de Reuters ||