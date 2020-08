Don Patricio prepara dueto con Mario Bautista

Don Patricio se prepara para rodar en las próximas semanas el video de su primera colaboración con un artista mexicano. Se trata de un dueto con Mario Bautista, que formará parte de su próximo álbum y que esperan lanzar pronto.

“Mario es un artista que conocí en un festival de España. Me cayó muy bien y aunque quizá no soy muy consumidor de su música, conectamos muy bien. Me pasó esta canción y como a mí me gusta hacer música quise colaborar con él”, explica el rapero sin revelar el título del tema.

El español se convenció de trabajar con Mario Bautista gracias a la colaboración que el youtuber realizó con Lalo Ebratt en el tema Baby girl. Don Patricio confiesa ser fan del reguetonero colombiano, por lo que desde que supo de la conexión entre Bautista y Ebratt no dudó en aceptar el dueto: “Es un artista que me ha ayudado mucho”, afirmó.

Esta no es la única colaboración que Don Patricio presume en estos días, pues hace unas semanas estrenó el tema Pa toda la vida, donde comparte créditos con el rapero dominicano Mozart La Para. Un tema que según el cantante es una celebración a la amistad.

“Veo que esta canción no es el típico reggaetón para pasarla bien en la discoteca. Sigue siendo una celebración a la amistad, a disfrutar tu mente. En ese sentido creo que la letra es distinta a lo que a veces suena por ahí, aunque el beat está hecho para todos los públicos”, dice.

Pa toda la vidafue producida por Kzo Beat y su origen tuvo lugar en el espacio menos imaginado: “Nace el verano pasado en un baño”, dice riendo. “Conocí al productor, fuimos a comer y luego al estudio. Él me puso un ritmo y yo saqué el teléfono para leer unas palabras. Pero antes me metí al baño y salí con la idea de la canción. De ahí nació una amistad entre ambos y al final creamos una buena relación”, confiesa el cantante.

Para Don Patricio, dejar en manos de un artista como Kzo Beat un tema como este es una forma de crecer musicalmente, pues después de haber vivido la experiencia de producir todo un disco como fue su álbum Don Papaya, ahora es momento de dejar sus canciones en manos de otros especialistas.

“Más que un artista que lleve el género urbano a otro nivel necesitamos más productores.De ellos depende la evolución de la música, que nos eduquen, que nos enseñen a hacer otro tipo de música y que nos lleven y nos muestren otros sonidos”, dice.