Doña Julia lista para regresar a su cocina

Doña Julia, la quinta expulsada del programa Masterchef, visitó la Redacción de Organización Editorial Mexicana para platicarnos sus sueños y próximos planes ahora que ya no está en la competencia y bajo la mirada crítica de Benito Molina, Adrián Herrera, Betty Vázquez y el maestro repostero José Ramón Castillo, por lo que no dudó en decirnos que lo primero será regresar a su natal Guadalajara para dedicarse a su negocio con la intención de hacerlo más grande.

“Claro que quiero tener más espacio, gracias a Dios se me llena el lugar, pero también quiero darle oportunidad a mis hijos quienes están dedicados también a este negocio, por ejemplo mi hija, lleva años estudiando repostería, ya se la sabe muy bien y ahora está en lo que es repostería francesa, así que imagínate la de platillos que sabe preparar”, comentó la orgullosa madre.

Gossip Osiris Orozco, de MasterChef a La casa de las flores

En su primera participación en Masterchef, ella fue parte de la tercera temporada donde alcanzó el séptimo lugar, pero en esta ocasión, sus habilidades sólo le alcanzaron para cinco programas, “sí, fue una lástima, pero es que la verdad también tenía muy lastimada la mano, me corté y eso me impidió hacer bien las cosas, no es fácil tener una mano lastimada y manipular tanto traste caliente, es fácil perder la concentración”, dijo.

Feliz y emocionada de que la gente la reconozca en la calle y le pida fotos y autógrafos, espera que en esta ocasión el trato sea el mismo por parte de sus comensales, “preparo comida para todo tipo de presupuestos, tengo desde comida del día, a la carta y otros más que me llegan a pedir que les prepare lo que vieron en tele y como el cliente es el que paga, entonces también manda”, comentó entre risas.

Dentro de los platillos que ella considera le quedan mejor citó el lomo, birria, pozole, pollo a la pibil “pero lo que creo que me queda más rico es la pierna con costilla en chile”, reveló la orgullosa mujer.