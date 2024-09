Donald Trump responde a Taylor Swift por su apoyo a Kamala Harris, ¿qué dijo el candidato? 

Donald Trump se enfrentó a Kamala Harris en un primer debate presidencial la noche del martes, ambos candidatos intercambiaron distintas opiniones respecto a la política de Estados Unidos, y al parecer hubo un ganador, al menos para Taylor Swif, quien publicó un breve comunicado en favor de la candidata demócrata.

En su cuenta de Instagram, la cantante expresó que su voto será por Harris pues coincide con su proyecto político.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024", compartió Swift con todos sus seguidores.

La intérprete de “Timeless” también añadió que reconoce la elección de Tim Walz quien ha sido propuesto como el vicepresidente de Kamala.

"Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas", afirmó la estrella de pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Donald Trump responde a Taylor Swift por su apoyo a Kamala Harris

La declaración de Taylor Swift se volvió viral rápidamente y el candidato republicano Donald Trump reaccionó a los dicho por la cantante sureña.

Durante una entrevista para el canal Fox & Friends, Trump dijo que no es fan de Taylor Swift y que era cuestión de tiempo para que ella se pusiera del lado del Partido Demócrata.

“Yo no era fan de Taylor Swift. Era sólo una cuestión de tiempo. No podía apoyar a Biden... Pero es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata, y probablemente pagará un precio por ello en el mercado”, expresó el candidato republicano.

Trump aprovechó el espacio para mencionar a Brittany Mahomes, amiga de Taylor y esposa de Patrick Mahomes, jugador de la NFL, por ser partidaria del movimiento "Make America Great Again".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

“Me gusta Brittany, creo que Brittany es genial. Brittany tuvo muchas noticias la semana pasada, es una gran fan de MAGA, esa es la que me gusta mucho más que Taylor Swift”, agregó Donald Trum.