Dora la exploradora, la película más demandante para Eugenio Derbez

Después de haber pasado cinco meses en una jungla en Australia y de haber enfrentado muchos riesgos durante la grabación de la película Dora la Exploradora, Eugenio Derbez expresó de forma orgullosa el haber podido superar todos los obstáculos que se vivieron en el rodaje, por lo que lo ha catalogado como el papel más demandante de su carrera “es el proyecto estelar de este año para mí”.

En su paso por México aprovechó para participar en el programa dirigido por Farsy, Me caigo de risa, y en entrevista para los medios, Derbez confesó sentirse muy feliz por los proyectos que se encuentran próximos a estrenarse.

Después de haber sido Hawthorn en la película del Cascanueces y los cuatro reinos de Disney, que en entrevistas anteriores calificó como un sueño cumplido, Derbez regresa a la gran pantalla en proyectos diferentes.

El actor comienza su temporada de estrenos El complot mongol, a la que califica como una película “muy rara pero muy buena”. En este proyecto trabajó con Bárbara Mori, Damián Alcázar, Roberto Sosa, Rodrigo Murray, Xavier López Chabelo. "Fue un súper elenco", dijo y adelantó que se verá en pantallas el 18 de abril. "Luego en junio viene Pets, la vida secreta de tus mascotas y en agosto Dora la exploradora”.

A pesar de no poder dar muchos detalles de esta última, el actor mencionó que “somos dos los estelares de la película y a mí me toca ser como el guía que lleva a Dora por toda la jungla en su aventura, no puedo decir mucho, pero la llevo por toda la jungla soy un personaje muy importante”.

También comentó que este es el personaje que más le ha demandado físicamente en su carrera. "Fue agotador y sobreviví a Australia porque en la jungla hay toda la cantidad de animales mortíferos que se puedan imaginar, nueve de las 10 serpientes más venenosas del mundo se encuentran ahí. Tuve como tres experiencias a punto de ser accidente y hubo varios accidentes por lo mismo, estábamos arriesgando la vida todos los días”.

Derbez confesó sentirse arrepentido de no haber aceptado la propuesta que el director Alfonso Cuarón le hizo hace años cuando era apenas era un estudiante de cine.

“Era un chavito de la escuela de cine, yo opté por tomar el papel estelar que me había ofrecido Televisa", sin embargo explicó que “en su momento claro la decisión tenía una lógica, pero a toro pasado dices ¡aaah¡ ¿qué? pero ¿cómo?”.

También dijo que aunque como director se ha dedicado a un cine mucho más comercial, no descarta la posibilidad de poder trabajar con cualquiera de los tres directores mexicanos ganadores del Oscar en los últimos años. “Me encantaría, yo creo que tendría que ser un proyecto muy especial, me gustaría explorar cosas un poquito más profundas”.

El actor expresó que aunque consideraría increíble el poder trabajar con Yalitza Aparicio, confesó que “no hay planes, me encantaría pero sería como colgarme de algo que ya pasó, me gustaría encontrar mis propios actores, pero si se da en algún momento dado me encantaría, es una gran gran actriz y su historia es increíble”.