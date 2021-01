Dr. Dre es hospitalizado por un aneurisma; lo reportan estable

La tarde de este martes trascendió que el rapero Dr. Dre sufrió un aneurisma cerebral el pasado lunes, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

De acuerdo con fuentes citadas por el portal TMZ, el artista se encuentra estable y lúcido, pero todavía le están realizando estudios para determinar las causas del incidente.

A los pocos minutos de darse a conocer la noticia, sus fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, e incluso hubo algunos que recordaron la estrecha relación profesional que ha mantenido con Eminem, con quien ha trabajado desde sus inicios dando vida el icónico álbum "The Slim Shady", y temas como "Guilty Conscious", "My name is" y "Forgot about Dre".

Cabe recordar que el también productor inició su carrera en los años 80, y ha apadrinado a otros grandes del hip hop como Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Andeerson. Paak, y 50 Cent. Además es uno de los fundadores de la compañía de audífonos "Beats By Dr. Dre".

¿Quién es Dr Dre.?

Andre Romelle Young, mejor conocido como Dr. Dre es una figura clave en la historia del hip hop de Estados Unidos; junto con Eazy-E y Ice Cube formaron la banda N.W.A (Niggaz Wit Attitudes) donde el peso de las letras visibilizaron la marginalización de los jóvenes negros en los noventa.

Sí, letras políticamente incorrectas, llenas de destrucción e incluso violencia, pero detrás de ese fenómeno musical noventero en donde también está encerrado Tupac Shakur y Snoop Dogg, se encuentra Dr. Dre, que entregó la configuración de los sonidos en la producción sonora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Dre (@drdre)

Como actor ha destacado en las películas "The Wash" y "Training Day" (ambas de 2001), mientras que como productor de cine sobresalió en "Straight Outta Compton" (2015), cinta que narraba la carrera de N.W.A.

También fue el impulsor junto a Jimmy Iovine de Beats Electronics, compañía centrada en la producción de auriculares y equipos de sonido que fue vendida a Apple en 2014 por 3.200 millones de dólares.